Det melder Aftonbladet.

De to personene ble funnet døde i en leilighet. Politiet ble varslet om funnet allerede klokken 19.24 fredag kveld.

– To personer ble funnet døde, og en etterforskning er innledet. De pårørende er varslet, sier Thomas Söderberg i det svenske politiet til Aftonbladet.

Han sier at de ikke vet hvordan de to har omkommet, og at patruljene på stedet valgte å tilkalle kriminalteknikere. Et vitne på stedet sier at det i løpet av natten har blitt båret ut ting fra boligen i papirposer.

Ingen er så langt pågrepet i saken.

Saken oppdateres.