Liverpool tapte 2-3 mot Dortmund da lagene møttes til treningskamp på Notre Dame Stadium i Indiana natt til lørdag norsk tid.

Det ble en tung start for Jürgen Klopps menn, for Paco Alcacer brukte under tre minutter på å sette inn 1-0 for Dortmund.

– Det er litt komikveld i forsvaret til Dortmund der, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Men Liverpool slo tilbake etter 35 minutter. Fabinho spilte en nydelig stikker mot Harry Wilson. Et lekkert overhopp fra Ryan Kent senere, var Wilson alene med keeper. Mannen som var på lån til Derby forrige var iskald alene med keeper.

– Overhoppet fra Kent er lekkert, og avslutning er lærebok. Det er rett og slett en nytelse, sier Osnes.

1-1 stod seg til pause, men åtte minutter ut i den andre omgangen kunne de kule juble nok en gang. Danske Thomas Delaney hadde en enkel jobb med å sette inn 2-1 etter et innlegg fra Thorgan Hazard.

Og det ble mer dansk jubel da 20 år gamle Jacob Bruun Larsen satte kveldens tredje for Dortmund fem minutter senere.

Etter 74 minutter fikk Liverpool straffe da Ben Woodburn ble lagt i bakken, og 19 år gamle Rhian Brewster fikk sjansen fra straffemerket.

Stortalent var iskald, og sørget for redusering til 2-3 med et nydelig satt straffespark.

– Det er en god straffe. Han er en scoringsmaskin i oppkjøringen, Brewster. Han scoret to mot Tranmere, ett mot Bradford og et nytt her mot Dortmund. Fjerde scoring på tre kamper for unggutten, og det er en meget god straffe opp i krysset. Den tar man ikke, per definisjon, konkluderer Osnes.