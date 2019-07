Leder Ole Magnus Jensen ved forebyggende avsnitt for Asker og Bærum sier at det i etterkant av hendelsen på den greske øya Ios, ble opprettet en undersøkelsessak av norsk politi.

– Den er henlagt fordi det er tiltale i Hellas, og det skal kjøres en rettsprosess der til høsten, sier han til avisa.

Jensen vet ikke hva tiltalen i Hellas går ut på, eller hvor mange den gjelder.

Det var 1. august i fjor at en 18-åring fra Bærum ble alvorlig skadd på Ios. Han fikk en skulder ut av ledd og beina brukket under et angrep fra jevnaldrende. Fem andre russ ble pågrepet og senere løslatt for hendelsen.

