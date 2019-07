Warholm inngår ny superavtale med Puma

Karsten Warholm tok den internasjonale friidrettspressen med storm dagen før Diamond League på Olympiastadion i den engelske hovedstaden. Han spøkte med at han var flink med penger fordi han er fra den "skotske delen" av Norge. Og mente at ablegøyene iført vikinghjelm som han kom med etter VM-gullet for to år siden kunne sammenlignes med det å være full.

– Jeg bor på samme hotell som under VM i 2017, puben nedi gata er den samme, og til og med Tower Bridge står her fortsatt. Så her føler jeg meg som hjemme, spøkte Warholm til stor latter hos de mange journalistene.

Verdensstjerne

Warholm er i dag rangert som friidrettens fjerde beste utøver på listen til det internasjonale friidrettsforbundet. Han er regjerende verdens og europamester. Likevel har han vært uten en egen utstyrsavtale siden nyttår. Det er meget uvanlig for en så profilert utøver som Warholm.

Men:

Neste uke signerer han altså en ny lukrativ avtale med Puma, som er Usain Bolts gamle arbeidsgiver.

– Det blir vel ikke billig for dem?

– He, he. Vi får se da, ler Warholm.

TV 2 vet at Warholm hadde et stående tilbud fra Nike som ble regnet som godt. Amerikanerne hadde avtale fram til nyttår med hekkeløperen, men ble altså vraket til slutt.

Det store spørsmålet er hvorfor Warholm har gått så lenge uten å ha en avtale. I de to løpene han har løpt i Diamond League denne sesongen, har han stilt opp i Nikes gamle kolleksjon. Og under stevnet i London, skal han løpe med den norske landslagsdrakten.

– Hvorfor har du vært uten avtale i et halvt år?

– Eh, altså. Når det kommer til slike ting som det her, så vet alle at man skal være forsiktig med å uttale seg, sier Warholm litt nølende.

– Men alt er gjort for en grunn. Sånn er det bare.

– Hva mener du?

– Jeg må være litt kryptisk her nå.

– Fordi at?

– Fordi sånn er reglene, smiler han.

Lansering tirsdag

Puma har allerede invitert til pressekonferanse med Warholm på tirsdag, men fram til da har altså Warholm fått beskjed om ikke å prate om avtalen.

Men etter det TV 2 forstår så har Warholm fått en avtale som både sikrer han en god lønn, samt at han blir en høyt prioritert utøver i form av spesialisering av utstyr - og da spesielt sko som blir regnet som det viktigste arbeidsredskapet til en løper.