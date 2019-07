Myndighetene i de tre delstatene New York, New Jersey og Connecticut har sendt ut farevarsel til innbyggerne etter at en hetebølge har inntatt regionen.

På lørdag er det meldt opp mot 37 grader i New York, men på grunn av svært høy luftfuktighet fryktes det at det vil føles ut som 43 grader i storbyen.

Er du i New York, og opplever ekstremvarmen? Tips TV 2 her.

Høyeste på syv år

Ordfører Bill de Blasio har derfor erklært en «varme-krise» i byen fra fredag til søndag.

– Vi må gjøre alt vi kan får å holde alle i New York trygge, sier de Blasio i en uttalelse ifølge CBS.

Temperaturene i helgen er ventet å bli de høyeste i storbyen på syv år. Som en konsekvens av de ekstreme temperaturene er alle bygninger høyere enn 30 meter nødt til å sette termostatene sine til 25 grader for å spare strøm.

TRANGT: Det var trangt om plassen på stranda på Coney Island utenfor New York, fredag. Foto: Frank Franklin II / AP

På grunn av hetebølgen er flere planlagte arrangementer i New York avlyst, deriblant New York City Triathlon og festivalen OZY Fest, hvor artister som John Legend og svenske Tove Lo skulle stå på scenen.

– Ta varmen på alvor

Mike Brydges skulle i utgangspunktet løpe maraton i Central Park på lørdag. Men varmen satte en stopper for den planen.

– Jeg kan bare se for meg hvor mange som hadde fått heteslag av dette. En del av meg håpet at de ville avlyse, men jeg var ikke sikker på om de faktisk kom til å gjøre det. Nå er jeg ganske lettet, sier han til CBS.

Ordfører de Blasio advarer innbyggerne om å ta varmen på alvor.

– Sørg for at venner og familie har det bra under denne trykkende varmen, sier han ifølge NBC New York.

Parker i New York har også besluttet å holde bassengene sine åpne lengre for å hjelpe folk i varmen.

Høytrykk fra Bermuda

Vakthavende meteorolog i StormGeo, Isak Slettebø, sier til TV 2 at hetebølgen forårsakes av et høytrykk som ligger over Bermuda, nord for Cuba.

– Høytrykket er kraftig og trekker seg inn over landet. Det sender luftmasser fra sørvest langs ved slettene og innover den østlige halvdelen av USA. Disse luftmassene holder veldig høye temperaturer, og de blir jo ikke nedkjølt av å blåse innover det amerikanske fastlandet, snarere tvert imot, sier Slettebø.

Det er den svært høye luftfuktigheten som ventes å bli den største utfordringen i New York i helgen.

– Hvis du har varm luft som er fuktig vil det føles varmere fordi svetten vil fordampe tregere, forklarer meteorologen.

Hetebølgen er imidlertid ventet å være relativt kortvarig, og temperaturene vil normalisere seg etter helgen.