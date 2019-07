Det var høy temperatur på Kairo internasjonale stadion da Algerie vant finalen av Afrikamesterskapet mot Senegal og Champions League-vinner Sadio Mané fredag kveld.

Algerie fikk en drømmestart da de tok ledelsen allerede etter et drøyt minutt.

Baghdad Boudjenah ble spilt fri, og skjøt fra om lag 20 meter. Skuddet gikk via Senegals Salif Sané, og ble deretter lobbet over keeper Alfred Gomis.

Det ble dermed en tung start for Senegal da de slapp inn sitt andre mål i løpet av hele mesterskapet. Det første ble også scoret av Algerie da lagene møttes i gruppespillet. Også det oppgjøret endte med samme resultat.

Finalespillet var preget av høy temperatur, og Algeries forsvarsspill gjorde det vanskelig for Senegal å bryte gjennom. Stillingen var dermed 1-0 til pause.

Det høye trykket fortsatte da lagene skulle gå av banen i pausen. To av innbytterne diskuterte på vei mot garderoben, og TV-bildene viste at en av Senegals spillere knipset en av motstanderne på øret. Det fikk en annen Algerie-spiller til å se rødt, som dyttet tilbake. Det førte til et lite basketak mellom flere spillere, og én ble liggende på bakken. Han kom seg etterhvert på bena igjen, og det så ut til å gå bra med alle involverte.

Etter pausen økte Sengal presset, og bød på flere sjanser. Ismaila Sarrs innlegg traff Algeries Adlène Guediouras arm, og dommer, Neant Alioum, dømte umiddelbart straffe. Etter en ny vurdering ved hjelp av VAR ombestemte Alioum seg, til Senegals store frustrasjon. TV-bildene viste at Guedioura hadde armen helt inntil kroppen.

Til tross for flere store sjanser ble andre omgang målløs, og Senegal klarte ikke å hente seg inn igjen etter marerittåpningen.

Algerie vant dermed den prestisjefulle tittelen for første gang siden 1990, da de tok seieren på hjemmebane. Senegal har aldri vunnet mesterskapet, men ble nummer to også i 2002. Da tapte de finalen på straffekonk mot Kamerun.