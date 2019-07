Tror Alaphilippe kan vinne Touren, og vil snyte Bernal: – Det blir en krig

Han tviler også på at Alaphilippe vil klare å holde unna, men tør ikke avskrive franskmannen.

– Quick-Step er et lag jeg liker. Det er et lag med offensive ryttere som ikke bare satser på én ting. De har både klatrere, tempospesialister og spurtere. Alaphilippe har prestert over evne med to etappeseire og gul trøye i mange dager. Han overgikk seg selv med dagens tempo. Han er i superform, men jeg tror ikke laget er kollektivt sterke nok til å dominere i den siste uken. Jeg tror Alaphilippe vil miste trøyen, men det er farlig å avskrive ham, sier Dag Otto Lauritzen.

– Klar til å gi alt

Og det er jo som kjent slik at den myteomspunnede trøyen kan gi krefter man ikke ante man hadde, så sykkeleksperten tror konkurrentene må jobbe hardt for å frata ham «maillot jaune».

– Da jeg syklet var det folk som fikk gul trøye som syklet langt over evne. Vi har sett Voeckler klamre seg til trøyen. Man hever seg flere hakk med trøyen på. Alaphilippe er en klasserytter. Nå har han en enorm motivasjon, og jeg tror han kan beholde trøyen en stund, sier Lauritzen.

Selv forteller Alaphilippe om både plan A og plan B til Cyclingweekly.

– Jeg er klar til å gi alt, men om jeg sprekker vil jeg være der for å hjelpe Enric Mas. Om jeg mister den, så vil jeg vite at jeg har gitt alt for å beholde den gule trøyen.