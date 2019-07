I vinter fikk politiet i Oslo melding om knivhendelser nesten hver eneste dag.

En gjennomgang TV 2 gjorde av Oslo politidistrikt sin logg fra perioden 11. januar til 13. februar i år viste at det ble registrert hele 34 knivepisoder.

Daværende politimester Hans Sverre Sjøvold så seg lei av alle hendelsene, og lovet både høyere bøter og fengselsstraff.

– Hvis de er over 18 år så vil det bli full siktelse, bøtelegging og straff med en gang. Skjer det igjen, vil det bli begjæring om varetektsfengsling. Vi finner oss ikke i dette, sa Sjøvold til TV 2.

Fengslet

Som et resultat av politiets hardere linje, blir folk nå dømt til fengsel hvis de blir tatt med kniv for andre gang. Den første dommen kom nylig.

– En person ble tatt med en kniv i lomma. Han fikk til slutt 16 dager ubetinget fengsel, det var etter at han fikk en tilståelsesrabatt for å ha erkjent forholdet, sier politiinspektør i Oslo politidistrikt, Martin Reppen, til TV 2.

En annen som ble tatt med luftpistol ble dømt til 21 dager ubetinget fengsel. Våpenet ble ikke brukt til trusler, men vedkommende hadde det i bukselinningen, og gikk ute i det offentlige rom.

En spesialordning med domstolen gjør at disse dommene nå kommer svært raskt.

– I disse to sakene tok det henholdsvis ni og tolv dager før en dom forelå, sier Reppen.

Risiko

Men politiet har langt på vei fått bukt med problemet. Tidligere denne uken ble en 15 år gammel gutt knivstukket av en jevnaldrende gutt på Holmlia i Oslo.

15-åringen ble knivstukket i overarmen. Han ble fraktet til Ullevål sykehus, men ble ikke alvorlig skadet.

– Problemet når folk bærer kniv ute blant folk, er risikoen for at kniven plutselig skal bli brukt. Det kan være vedkommende som tok den med seg ikke hadde tenkt å bruke den i det hele tatt, men bare har den med for at det skal være trygt. Men så kommer situasjonen hvor noe plutselig skjer, også er kniven i bruk. Det er det som er så farlig, sier politiinspektør Reppen.

Oslo-politiet lover nå flere målrettede aksjoner for å ta de som bærer kniv.

– Målet vårt et helt klart at vi skal ha en reaksjonsform som er så streng at den får en allmennpreventiv effekt ved at folk tenker seg om mer enn to ganger før de velger å ta med seg kniv, pistol eller andre våpen på offentlig sted, sier Reppen.