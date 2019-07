Det har vært langt mellom de norske høydepunktene så langt i Tour de France. Alexander Kristoffs 2. plass på etappen til Nancy er den store beholdningen så langt.

Flere av nordmennene har vært med i brudd, men foreløpig har verken Edvald Boasson Hagen eller Odd Christian Eiking vært i nærheten av en topplassering.

Amund Grøndahl Jansen har vært en sentral del av Jumbo-Vismas suksess, men har slitt med sykdom de siste dagene. Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen har foreløpig spilt relativt anonyme roller i Touren.

Kristoff erkjenner at prestasjonene ikke har vært noe å juble for.

– Jeg glimtet til med en 2. plass, men ellers har det vært litt dårlig for meg og, sier 32-åringen, og legger til:

– Grøndahl Jansen har vært med på en lagtemposeier og har levert bra i opptrekkstoget til Jumbo-Visma. Jeg vil ikke si at vi har kjørt dårlig, men vi håper jo alltid å vinne. Jeg har ikke klart å gjøre det jeg håpet på. Jeg var nær den ene dagen, men så har jeg vært helt vekke andre dager. Jeg håper at jeg kan være med å kjempe på de to siste spurtene. Jeg vil ikke være fornøyd om jeg drar hjem uten en seier.

Sven Erik Bystrøm skjønner at sykkelfrelste nordmenn er skuffet.

– Sammenlignet med tidligere år er det et par hakk under hva det norsk folk er vant med. Jeg forstår at forventningene er høye med tanke på det Hushovd, Boasson Hagen og Kristoff har prestert. Det har ikke vært helt godkjent i år, vil jeg si.

Han mener de norske prestasjonene fra tidligere år kan være med på å skru forventningene opp til et urealistisk høyt nivå.

– Hvis man vinner en etappe ett år i Tour de France, er det ikke automatikk i at man gjør det året etterpå. Vi har ødelagt litt for oss selv når vi har gjort det så bra tidligere, mener UAE Team Emirates-rytteren.

Tour de France-debutanten Odd Christian Eiking er mer positiv.

– Jeg hører det er litt misnøye, men Kristoff har tross alt tatt en 2. plass. Han var ikke langt fra seieren heller. Det er kort vei fra himmel til helvete. Egentlig vil jeg si at det ikke har vært dårlig, men for min egen del hadde jeg håpet på litt mer, sier askøyværingen.

– Vi er godt vant, for Kristoff har vunnet en del etapper i Tour de France. Men hvorfor skal ikke vi få det til når andre får det til? Noen ganger går det, andre ganger går det ikke, sier han.