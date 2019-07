Amund Grøndahl Jansen kom helst sist på den tolvte etappen i Tour de France, men fredagens tempoetappe var oppløftende.

– Det var egentlig bedre enn fryktet, så nå har jeg litt håp igjen. Vi får se hvordan jeg kommer gjennom resten av dagen og natten før de to neste etappene. Vi får se hvordan det slår ut, sier Grøndahl Jansen til TV 2.

En sykdomsplaget Grøndahl Jansen bekrefter at han går på antibiotika.

– Jeg er egentlig ikke så fan av å bruke for mye antibiotika. Det er stort sett virus, men når det er snakk om Tour de France og det finnes risiko for bakterier, er det greit å helgardere. Så det er en liten kur gående for øyeblikket med tanke på bihulene, så det i hvert fall ikke blir en stykk bihulebetennelse, sier 25-åringen.

Amund Grøndahl Jansen har flyttet inn på enerom.

– Tony (Martin) får litt pause fra norske-, svenske- og danskevitsene, sier Grøndahl Jansen med et smil.

Nordmannen er drøyt fire minutter bak foreløpig ledende Thomas De Gendt.

– Det var deilig å sykle alene. Ellers var det å sykle, oppsummerer han.

Grøndahl Jansen innrømmer at det så mørkt ut på den tolvte etappen.

– Gårsdagen var ganske seig. Hvis du er godt forkjølet, er det liksom ikke seks timer på sykkelen med 3000 høydemeter som er drømmedagen. Jeg slet litt med alt, sier han.