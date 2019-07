I dag kalte jeg Trump rasist for første gang

Som USA-kommentator har jeg ikke sett det som min oppgave å si hva jeg selv mener om det Trump gjør, men i stedet prøve å forklare hva han faktisk gjør, og hvorfor han gjør det. Det var noe jeg savnet fra norsk presse da jeg selv jobbet med USA i Utenriksdepartementet.

I dag, på TV2 Nyhetskanalen, kalte jeg Trump en rasist for første gang siden jeg begynte å kommentere fenomenet Trump. Grunnen til det, er at det han nå gjør, er å bevisst bruke rasisme, med en strategisk hensikt, for å oppnå et politisk mål. Det er ikke improvisert, sleivete, misforstått eller et dårlig forsøk på humor – det er gjort med fullt overlegg.

Rasisme

Å si at noen fra en minoritet kan dra hjem til dit de kom fra, fordi de er uenige med deg, når de er født og oppvokst i USA (eller kom som flyktning og er statsborger), er rasisme. Om du er ansatt i offentlig sektor i USA, og sier noe liknende, får du sparken. Det bør være et språk mannen som har bygd en karriere på å si «You’re fired» forstår.

Å late som om statsborgerskap ikke er en rettighet du som flyktning har gjort deg fortjent til, men en slags gave du er gitt, fra noen som når som helst kan ta det fra deg, om du ikke er lojal mot det presidenten i landet sier, er rasisme. «Patriotism is the last refuge of a scoundrel» sa Samuel Johnson. Denne formen for patriotisme er det motsatte av hva USA, innvandrernes stormakt, står for.

Om en bruker rasisme strategisk og systematisk er man rasist. Alt annet er teoretisk. Jeg sier, som sagt, dette for første gang om Trump. Og jeg gjør det ikke med lett hjerte. Jeg har anstrengt meg for å unngå dette, fordi jeg vet at det også i Norge er mange som setter pris på Trumps politikk, selv om de misliker hans retorikk. Og fordi raske og dømmende merkelapper, som rasist, altfor ofte er med på å overdøve meningsmotstanderes forsøk på, og mulighet til, å forstå hverandre.

Ikke idiot

Idiot er en annen merkelapp som gjerne brukes om Trump. Den stemmer ikke, fordi han tenker og handler strategisk, og fordi merkelappen fjerner mulighet for analyse. Og det er all grunn til å prøve og forstå hva det er Trump nå prøver å oppnå - og hvorfor han bruker rasisme.

I Washington Posts faktasjekk bruker de ikke løgn om Trump, men «falske eller misvisende utsagn» (bortsett fra i noen helt få tilfeller), fordi de mener en ikke kan vite om intensjonen hans var å lyve. I dette tilfellet var Trumps intensjon å være rasistisk. Ordene han sa leste han fra en teleprompter. Salen gjentok hans egne Twitter-meldinger. Han ga dem god tid (opp til ti sekunder) til å ta aktiv del, som han alltid gjør, i talen hans.