Toyota kan mer enn å lage fornuftige og til dels småkjedelige biler. Det har de bevist en rekke ganger gjennom historien.

MR2, Celica og Supra er bare noen eksempler på det. Da Toyota GT86 dukket opp i 2011 fikk den en svært god mottakelse. Oppskriften var enkel: Lag en sportsbil som kun fokuserer på kjøreglede, verken mer eller mindre.

Derfor er ikke 0-100 km/t eller rundetiden på Nürburgring det viktigste her, men gleden du får av bilen i hverdagen.

Norges villeste?

På bruktmarkedet her hjemme koster de rimeligste utgavene fra 230.000 kroner og oppover. Da får du gjerne en bil som har rullet 50.000 kilometer – eller mer.

Nå har vi funnet et eksemplar som virkelig skiller seg fra alle andre! Det er en bilforhandler i Trondheim som selger en helt unik GT86. Kan vi driste oss til å kalle den Norges villeste Toyota?

2012-modellen som selges er nemlig påkostet mye. Blant annet er den én av to biler i Norge med godkjent breddekit fra Rocket Bunny. I tillegg er bilen utstyrt med luftfjærer, som gjør at den kan heves og senkes etter behov.

Dette finnes kun to GT86 i Norge som er godkjent med dette kittet.

Toyota Supra: Denne har mange ventet lenge på

Stjeler showet

Tredelte, smidde felger er også på plass. Men det er altså karosseriet og det nye kittet som gjør dette eksemplaret helt unikt.

Prikken over i-en er kanskje spoileren bak. Den er av typen gigantisk!

I annonsen står det at bilen stjeler showet uansett hvor – det er ikke vanskelig å skjønne.

Basert på utseende skulle man kanskje tro at det sitter noen brutale saker under panseret, men nei. Her er det tilsynelatende helt standard.

Det vi si boksermotoren fra Subaru på 200 hk og 205 Nm. Det drar ikke akkurat skinnet av pølsa, men er samtidig mer enn nok til at morofaktoren er til stede.

Klikk her for å se hele annonsen.

500.000 kroner

Lav vekt, god balanse og en hekk som er villig til å slippe i svingene, forklarer mye av de kjøregleden GT86 byr på.

Smidde felger er på plass...

Det grønne eksemplaret vi har funnet har gått 53.000 kilometer og har en prisantydning på 500.000 kroner.

Det er utvilsomt den dyreste GT86-en på bruktmarkedet i dag, men så er bilen også påkostet betydelige summer.



Vi i Broom har naturligvis testet Toyota GT86 tidligere. Her er noen av våre inntrykk:

Balansen er perfekt, tyngdepunktet lavt, hekken slipper kontrollert (bare velg Track Mode først, eller, hvis du er eventyrlysten, slå av alt av hjelpemidler) og lyden er passelig frekk og hås.

Med manuell girkasse stemmer det meste. Og igjen, en GT86 skal etter min mening ha nettopp tre pedaler og la deg gjøre jobben med girskiftet selv.

Toyota viser at de fortsatt behersker det å lage folkelige sportsbiler. Samarbeidet med Subaru, som står for den herlige "sugemotoren", er særdeles vellykket.

Les hele testen av Toyota GT86 her

Du bør ikke være av det beskjedne slaget, dersom du kjøper denne.

Vi kjører nye Toyota Supra på Le Mans!