Hei Benny! Jeg skal selge min Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueTEC 4Matic og har levert denne inn hos en forhandler på Vestlandet som lover bilen utstilt i egne salgslokaler.

Så ser jeg, via bompasseringer, at bilen har vært brukt over tid. Var ikke helt dette jeg så for meg.

Har du noen forslag til hva jeg bør gjøre? Dette dreier seg ikke om prøvekjøringer. Mvh. H.E.

Benny svarer:

Heisann!

Skjønner at dette en bil du har levert inn til en bilforretning, for at de skal selge den for deg. Kommisjonssalg, som det heter, er en smart løsning for mange. Det er lettere å få solgt en bil via en forhandler, enn å gjøre det privat. Samtidig er det mange som synes selve salgsprosessen er slitsom og tidkrevende – og kanskje til og med litt skummel. Ofte er det mye penger det er snakk om, og da vil man helst være trygg i en slik prosess.



Jeg vet ikke om dere har skrevet en kontrakt om hvordan kommisjonssalget skal foregå, men det er i alle fall smart å gjøre. Da unngår man misforståelser.

De aller fleste forhandlere gjør oppgaven etter boka, er seriøse både i oppfølging av potensielle kjøpere og av selger.

Useriøst

Det du forteller, tyder imidlertid på at det finnes de som ikke er like seriøse, også. At de vil prøvekjøre bilen de skal selge, for å gjøre seg litt kjent med den, har jeg forståelse for. Det holder i massevis med en liten tur i så fall.

Men at de bruker bilen din over tid – slik jeg forstår er tilfellet – er ikke greit i det hele tatt. Jeg vil gå så langt som å si at det er både uakseptabelt.

Det burde faktisk man holde seg for god til, selv om bilen de skal selge er fin og det kanskje frister å kjøre den litt.

Dette må du selvsagt ta opp med dem, og servere de regningene for bompasseringene. Det kan jo også være en idé å sjekke kilometerstanden, for å se hvor mye den faktisk er brukt. Hvis det har vært mye kjøring, og ingenting av dette er avklart med deg, bør de ganske enkelt betale og legge seg langflate.



De burde også gi deg et "plaster på såret", for eksempel i form av for gratis full shine av bilen. Da vil jo også sjansen for et salg øke. Det sier seg selv at bilen selges lettere om den står nypolert og fin i salgshallen enn om den står halvmøkkete og nedstøvet utenfor.

Kjøpte bruktbil – så begynte det å skurre...

Hadde fått noen andre til å selge den

Etter mange år i bilbransjen har jeg også noen ganger kjørt kundebiler hjem. Ofte har kunden selv spurt om jeg kan gjøre det, for å høre på en lyd, kjenne etter motorfusk osv. Men aldri uten en grunn. Alltid har prøvekjøring, feilsøking og testing vært årsaken.

Dette som du beskriver, høres ut som noe annet.

Hadde det vært min bil hadde jeg nok hentet den og fått noen andre til å selge den for meg. Jeg klarer ikke å ha tillit til folk som bare tar seg til rette slik. Slik oppførsel provoserer meg.

Heldigvis er dette et uheldig eksempel. De aller fleste forhandlerne er som sagt både seriøse og flinke til å følge opp kundene sine. Så om du ikke får den behandlingen du ønsker her, kan du jo bare ta kontakt med en annen forhandler.

Må bare få ønske deg lykke til med bilsalget!

En måned igjen av garantien – så kom det en stor regning

