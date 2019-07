Julian Alaphilippe tok en råsterk seier på tempoetappen i Pau på den trettende Tour de France-etappen. Dermed økte han ledelsen i kampen om den gule trøyen.

Franskmannen vant med 14 sekunder på Geraint Thomas, som har ett minutt og 26 sekunder opp til Alaphilippes ledelse.

– Jeg visste at jeg kunne gjøre en virkelig god tempo, og jeg ha alt jeg hadde, spesielt på den første delen. Jeg ga full gass, og så om jeg kunne holde det til målstreken. Da sportsdirektøren sa jeg kom til å vinne, kunne jeg ikke tro det, sier Alaphilippe.

Steven Kruijswijk er nummer tre, to minutter og tolv sekunder bak Julian Alaphilippe.

– Jeg forventet egentlig ikke dette fra Alaphilippe, sier Thomas, som mener Alaphilippe kan kjøre i gult til Paris med den formen han viser om dagen.

Alaphilippe overrasker og imponerer TV 2s sykkeleksperter.

– Jeg ble helt satt ut. Jeg forventet ikke at han klarte en tempo på den måten. Han viser fantastisk form, men han kom til en arena han aldri har fått til noe særlig. Han er nå en rytter som ikke må undervurderes, og det bør ikke Team Ineos gjøre i fjellene og i det lange løp, sier Thor Hushovd.

– Det hadde ikke jeg trodd. Du må kunne laget et ganske stort veddemål i morges, og da hadde jeg tapt, sier Dag Otto Lauritzen.

Thomas De Gendt ble nummer tre med 36 sekunder til Alaphilippe.

Sven Erik Bystrøm ble beste nordmann på 84. plass. UAE-rytteren brukte snaut fire minutter mer enn Alaphilippe.

Australske Rohan Dennis hadde vært storfavoritt før tempoetappen, men verdensmesteren valgte meget overraskende å bryte på den tolvte etappen.

Mer ufrivillig forsvant en annen favoritt, Wout van Aert, ut da han krasjet i gjerdet og ble liggende asfalten med et kjøttsår, før han ble båret over i en ambulanse og kjørt til sykehus. Han lå an til å tråkke inn til foreløpig ledelse.