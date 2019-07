– Folk er mer opptatt av å filme enn å hjelpe

Natt til torsdag rykket politiet i Stavanger ut etter melding om en ordensforstyrrelse på et utested. Men da de kom frem, viste det seg at det var en kvinne som hadde brukket en ankel, og trengte hjelp.

Kvinnen lå på bakken, og skrek av smerte.

– Det hadde ikke de som meldte inn situasjonen sjekket, sier leder for forebyggende og patruljeseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, Kristian G. Johansen, til TV 2.

Ingen skal ha grepet inn for å hjelpe. Derimot sto flere personer og filmet. Det reagerer Johansen sterkt på, og fredag publiserte politiet et innlegg om situasjonen på Facebook.

– Alle har en hjelpeplikt overfor de som blir skadet. Det må folk ta på alvor, istedenfor å filme for å lage underholdning, sier Johansen.

– Ukultur

Han forteller at dette er noe patruljene har opplevd flere ganger.

– Vi synes dette er en ukultur som brer seg i samfunnet. Mediene er blant dem som kan ta tak i og løse dette. «Tips oss og få penger for det» er en medvirkende grunn til at dette skjer, sier han.

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, mener mediene godt kan tydeliggjøre for publikum hva som bør prioriteres i slike situasjoner.

– Det beste er om mediene er tydelige om hva man ber om. En skal hjelpe først, og ta bilde etterpå, sier hun.

Hun forteller at tipsbildet har stor verdi for å dokumentere nyhetsbildet og det som skjer.

– Medienes jobb er å dokumentere det som skjer. Man mottar store mengder bilder fra ulykkessteder, men mye av kan ikke, eller vil ikke, mediene bruke. Det kan være bilder som viser for mye detaljer, eller at bildet er tatt for nærme situasjonen. De vurderingene er avgjørende for publisering. Men å få tilgang til den type materiale er kjempeviktig, sier hun.

Fikk ikke tilsnakk

Det er ikke kjent hvorvidt personene som filmet situasjonen filmet for å sende inn dette til mediene, eller eventuelt spre videoene i sosiale medier.

Ingen av dem som filmet under hendelsen fikk tilsnakk eller reaksjoner fra patruljen, forteller Johansen.

– Patruljen måtte bruke tiden sin på å hjelpe kvinnen. I tillegg oppsto det en annen situasjonen ved at en person som var bortvist fra stedet tidligere på kvelden kom tilbake, og prøvde å blande seg inn i situasjonen.

Johansen er klar på at man kan bli straffet på flere måter som følge av slik oppførsel som publikum viste i situasjonen i Stavanger.

– Det er forbudt å legge slike situasjoner ut på sosiale medier uten samtykke fra vedkommende. Det er også en grense for hvor pågående personer kan være i denne typen situasjoner.