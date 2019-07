Se Manchester United mot Inter lørdag klokken 13.25 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo.

Romelu Lukaku er blitt koblet til Inter gjennom hele sommeren, men enn så lenge har klubbene ikke blitt enige om en overgang.

Belgieren har ennå ikke vært på banen for Ole Gunnar Solskjær i sesongoppkjøringen på grunn av en skade, og vil heller ikke være en del av troppen på lørdag mot nettopp Inter.

– Han er ikke i form, så han vil ikke være tilgjengelig, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Kristiansunderen var svært lite snakkesalig om spissen. Men på spørsmål om han forventet at Lukaku var United-spiller ved sesongstart, var han klar:

– Jeg har ingen oppdateringer siden sist vi pratet, så ja, det gjør jeg.

Conte vil ha Lukaku

Det er nok ikke musikk i ørene på Antonio Conte. Den tidligere Chelsea-manageren har nettopp tatt over roret i Inter. På sin pressekonferanse var han tydelig på at han fremdeles ønsket seg Lukaku til klubben. Det har vært rapportert at italieneren er svært frustrert over at overgangen trekker ut.

Ifølge Manchester Evening News ønsker United om lag 850 millioner kroner for 26-åringen i én transaksjon, mens Inter er villig til å strekke seg til 690 millioner kroner pluss forskjellige tilleggsklausuler.

– Jeg tenker at «frustrert» er et stort ord. Lukaku er United-spiller og det er realiteten. Dere vet veldig godt at jeg liker denne spiller, og jeg prøvde å hente ham tidligere da jeg var Chelsea-manager, sier Conte.

– Jeg liker denne spilleren og ser på ham som en viktig spiller for oss for at vi skal utvikle oss. Men vi må forholde oss til overgangsmarkedet. Vi får se hva som skjer.

Icardi helt i kulden

Inter har allerede en klassespiss i stallen, problemet er bare at han heter Mauro Icardi. Den argentinske urokråken ble strippet for kapteinsbindet i februar og har ikke vært på banen for Milano-klubben siden. 26-åringen er heller ikke med til Singapore, og Conte er klar på at spissen ikke er en del av planene hans. Det samme gjelder Radja Nainggolan.

– Situasjonen er veldig enkel, klubben har vært veldig klar på at Icardi ikke er en del av vårt prosjekt. Jeg kommer til å spille mot Manchester United uten spisser. [Nainggolan] er ikke en del av vårt prosjekt, sier Conte.

For ordens skyld har Inter også spisstalentet Lautaro Martínez i stallen, men 21-åringen er fortsatt på ferie etter å ha spilt Copa América for Argentina i sommer.