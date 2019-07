Bahrain Merida-topp om Dennis' sjokkexit: – Det er komplisert

Rohan Dennis hadde vært storfavoritt på fredagens tempoetappe i Tour de France, men tempoverdensmesteren valgte meget overraskende å bryte på den tolvte etappen.

Årsaken til sjokkexiten skal ha vært at Dennis var misfornøyd med hjulene på temposykkelen, ifølge opplysningene til TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Markedssjef i Bahrain Merida, John Allert, mener forklaringen er mer sammensatt.

– Det er komplisert. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var én grunn, men det er flere årsaker til dette. Noen kan snakkes om, mens andre er det bedre at Rohan snakker om når han føler seg klar. Jeg hadde likt å kunne si at det er enkelt, men det er ikke det. Jeg vil ikke gi noen detaljer av respekt for Rohan, sier Allert til TV 2.

– Er det personlige grunner eller går det på utstyret?

– Det er en sammensetning av flere årsaker. Det er et økosystem for å kunne prestere: Utøveren, sykkelen, laget, omgivelsene og alt annet. Om det ikke utøveren føler han har mulighet til å prestere maksimalt, så har vi sett dette skje før. Det kommer til å skje igjen. Dessverre skjedde det med en som har mange tilhengere i Frankrike og hjemme i Australia. Han beklager dypt at de ikke får se ham, sier markedssjefen i Bahrain Merida.

Allert: – Han er en viktig rytter

John Allert nekter for at det var uenigheter med Dennis før torsdagens start. På spørsmål om Dennis har en fremtid i Bahrain Merida, svarer Allert:

– Ja, han er kontraktfestet, og han er en rytter laget elsker. Han tilbrakte kvelden i går sammen med de andre rytterne. Vi er midt i denne episoden, så vi kan ikke bastant si hva som skjer de kommende ukene og månedene rytter, men han er en viktig rytter i Bahrain Merida.

Den regjerende verdensmesteren på tempo hadde vært den store favoritten til å vinne den 13. etappen i Pau. Det gjør Tour-avskjeden ekstra skuffende.

– Det er veldig skuffende og beklagelig for laget, men mest for han selv. Denne etappen hadde han hatt som mål og han var klar til å vise hva han er god for. Han mente det ikke var mulig, og jeg kan ikke kritisere ham for det, sier Allert, som sier at lagkameratene har uttrykt støtte til Rohan Dennis.

– Undersøkelsene er ikke over

Bahrain Merida la ut en kryptisk Twitter-melding kort tid etter at Dennis brøt. Laget skrev at de ville undersøke hva som hadde skjedd med tempohesten.

– Undersøkelsene er fortsatt ikke over. Det er ikke en slik etterforskning som politiet gjør, men for oss er det viktig å undersøke hvilke faktorer som gjør at han føler han ikke kan prestere optimalt. Om ikke laget og rytterne presterer på sitt beste, må vi få en forståelse av hvorfor. Vi legger ikke press eller skylden på noen, sier markedssjef John Allert.