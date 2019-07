Advarer mot dyrebitt på ferie

– Sykdommen forekommer i store deler av verden. Bitt, klor eller slikk på slimhinne eller skadet hud kan overføre rabiessmitte. I områder der det kan være rabies, bør man unngå kontakt med hunder, katter og andre pattedyr, sier hun.

Rabies forekommer i alle verdensdeler bortsett fra Antarktis, og Verdens helseorganisasjon har beregnet at 50.000 til 70.000 personer dør av sykdommen hvert år.

– I lavinnkomstland forekommer sykdommen hovedsakelig hos hunder og spres til mennesker gjennom hundebitt. Sykdommen er svært alvorlig og vil vanligvis, men noen få unntak, få en dødelig utgang, sier hun.

Folkehelseinstituttet har en oversikt over land og områder hvor det ikke er risiko for rabiessmitte.

– For land som ikke står på denne listen vil det kunne være en risiko for rabiessmitte etter for eksempel bitt fra hund, sier MacDonald.

Hvis uhellet er ute

MacDonald sier det generelle rådet er å unngå kontakt med fremmede hunder, katter og andre pattedyr, inkludert flaggermus, i områder der det forekommer rabies.

I tillegg finnes det vaksiner til bruk både før og etter eksponering for smitte. Folkehelseinstituttet legger også ut informasjon på sine sider om hvilke vaksiner som anbefales ut fra hvor du skal reise.

– Dersom man er uheldig og blir bitt av et dyr, kontakt lege for vurdering av såret og eventuell behandling. Ta umiddelbart kontakt med lokalt helsevesen for en vurdering av mulig smitte ved bitt, klor eller slikk på skadet hud eller slimhinne dersom du er på ferie i områder hvor det kan være rabies, sier hun og fortsetter:

– Dette gjelder både om du tidligere har blitt vaksinert mot rabies eller ikke. Behandlingen består av rengjøring av sår, vaksinering og eventuelt immunglobulin.