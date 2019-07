Saken oppdateres!

Andrine Hegerberg blir AS Roma-spiller. Det annonserer italienerne på sin Twitter-konto. Hovedstadsklubben endte på fjerdeplass i Serie A forrige sesong.

Den norske spilleren har signert en toårskontrakt. Det bekrefter Hegerbergs agent, Victor Bernard, overfor TV 2.

Hegerberg blir Romas femte signering denne uken. Klubben har hentet flere profilerte landslagsspillere som danske Amalie Thestrup, italienske Manuela Giugliano og brasilianske Andressa Alves.

Tidligere i sommer ble det kjent at 26-åringen forlater PSG etter en krevende periode med skadeproblemer og lite spilletid. Forrige sesong ble det kun tre ligakamper for midtbanespilleren.

Hegerberg står med 25 A-landskamper og én scoring for Norge, men har ikke vært involvert etter EM i Nederland for to år siden.

Teknikeren har tidligere spilt for Kolbotn, Stabæk, Turbine Potsdam, Kopparbergs/Göteborg og Birmingham City i løpet av sin seniorkarriere.

Hegerberg blir den andre norske spilleren som har dratt til italiensk fotball denne uken. Tidligere ble det klart at Stine Hovland skal spille for AC Milan.