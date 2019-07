33 personer er så langt omkommet i brannen i animasjonsstudiet til selskapet Kyoto Animation.

Den mistenkte skal ha ropt «dere dør», før han tente på væsken. Motivet bak ildspåsettelsen er ikke kjent.

Mannen skal ifølge den japanske avisa Asahi Shimbun ha rømt fra åstedet, og ringt på dørklokka til et hus i nabolaget.

Den 61-år gamle kvinnen som bodde i huset skal først ha trodd at den mistenkte, som hadde store brannskader på begge armer og høyrebeinet, var et av ofrene.

Hun brukte en vannslange til å spyle ham ned. Mens de ventet på ambulansen, kom politiet bort. De begynte å spørre mannen om hvordan han kom seg inn i animasjonsstudiet og hvorfor han startet brannen.

Han er nå fraktet til sykehus for behandling av alvorlige brannskader.

Ingen bånd til studioet

Politiet sier et førerkort de har konfiskert fra den mistenkte viser at han er 41 år gammel, og tidligere har vært bosatt i Saitama City, like nord for hovedstaden Tokyo. Nå har han ingen registrert adresse.

74 personer skal ha vært inne i bygningen da brannen brøt ut. Flammene ble slukket om lag fem timer senere. Flere av de omkomne skal ifølge politiet ha ligget oppå hverandre i en trapp som ledet fra tredje etasje og opp til taket.

En mann som ligner den mistenkte, ble observert ved en bensinstasjon med to 20-literskanner tidligere torsdag, skriver japanske medier.

NHK skriver at bensinkanner, kjøkkenkniver og en hammer ble funnet i nærheten av animasjonsstudioet. Politiet mistenker at det tilhører den mistenkte gjerningsmannen.

Sjef Hideaki Hatta for animasjonsstudioet sier at de flere ganger har mottatt anonyme trusler. Truslene er blitt framsatt på epost. Mannen har ikke arbeidet for Kyoto Animation, og det er uklart hva slags forbindelse han har til studioet, om noen.

Brannen er den dødeligste i Japan siden en brann som brøt ut i 2001 i bydelen Kabukicho i Tokyo. 44 mennesker døde i denne brannen.

Mange sørgende

Fredag morgen har flere lagt ned blomster ved den nå utbrente bygningen.

Japans statsminister Shinzo Abe sier han ber for dem som er rammet av brannen.

– Dette er så forferdelig at jeg ikke har ord, skriver han på sin offisielle Twitter-konto.

Animeindustrien og tilhengere av sjangeren, som er en av Japans mest kjente kultureksporter, har samlet seg for å støtte det rammede studioet i sorgen.

En nettbasert innsamlingsaksjon hadde fredag morgen samlet inn over en million dollar, eller om lag 8,6 millioner kroner,

(©NTB/TV2)