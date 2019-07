Under press etter ny nedtur: – Flere og flere vil ha endring

For Huseklepp har ikke bare vært fornøyd med hvordan Brann og Lars Arne Nilsen har forklart tap og skuffelser tidligere.

– Nå må man stikke fingeren i jorden. Det har vært en tendens tidligere til å bortforklare og snakke om uflaks og så videre. Jeg synes det har vært en stor forskjell i måten Brann og Nilsen har uttalt seg på sammenlignet med Rosenborg og Eirik Horneland. I Trondheim har man vært mye mer tydelige på at resultat og spill ikke har vært gode nok, sier 34-åringen med over 200 kamper for Brann.

– De har dårlig tid

Selv om Huseklepp mener Nilsen sitter trygt foreløpig, er han klar på at det fort kan endre seg hvis resultatene ikke forbedrer seg raskt. For Brann-supporterne begynner å bli utålmodige.

– Han er avhengig av å vinne. Selv om de har vunnet tidligere har det vært murring fra tribunen på grunn av måten de spiller på. Men nå er det mye sterkere, for nå vinner de ikke kamper heller. Supporterne har selvfølgelig fått med seg at de har brukt veldig mye penger, og kravene blir deretter. Dette er en helt ny utfordring for Lars Arne, for han har ikke hatt så mye press på seg tidligere. Tidligere har alt gått på skinner. Men jo lengre de er inne i denne blindgaten, jo verre blir det.

– Dette er en veldig kritisk periode for Brann. Nå har de kun serien igjen, og hvis de ikke begynner å vinne snart, så er de ute av medaljekampen. De må begynne å vinne allerede mot Stabæk på søndag. De har dårlig tid.