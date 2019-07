Chevrolet Corvette har for lengst blitt et bilikon og en ekte klassiker. Modellen har vært med oss helt siden 1953.

Nå er det fem år siden sjuende generasjon (C7) ble lansert. Denne var det faktisk knyttet stor spenning til – fordi Chevrolet vurderte å midtplassere motoren. Det ville i så fall bryte en viktig tradisjon – fordi Corvette alltid har hatt motoren under panseret.

Kostnadskutt var den gangen en avgjørende faktor for at motoren forble foran. Det har nok mange Amcar- og Corvette-entusiaster priset seg lykkelig over.

Avduket i natt

Nå er det imidlertid klart fort en splitter ny generasjon Corvette. Den ble avduket i California i natt, norsk tid – og vi tipper det er mange som har fulgt spent med på lanseringen.

2020-modellen av Corvette Stingray er virkelig et stort løft fra utgående modell. Den største forandringen har vi allerede hintet til: Nå blir Corvette for første gang i historien utstyrt med en midtmontert motor, noe som kan fremstå som et dristig grep for den hardbarka fansen.

Hovedårsaken til Chevrolet nå monterer en midtplassert motor, handler om å løfte bilen til nye høyder hva gjelder kjøreegenskaper.

Det er ingen tvil om at dette er starten på en ny epoke for Corvette.

10 ting du bør vite om Corvette

Vil gi tyskerne konkurranse

Ved å plassere motoren rett bak setene, sørger det først og fremst for bedre vektfordeling. I tillegg vil kjørefølelsen bli mer presis fordi man nå sitter nærmere forakselen, faktisk nesten rett over framhjulene.

Motoren er fortsatt på 6,2 liter uten turbohjelp. Det blir ikke feil...

Under avdukingen i natt lover Chevrolet at bilen skal ivareta både komforten og morofaktoren, i tillegg til at C8 skal kjøre bedre enn noen gang.

Her er det gjort mange grep. I tillegg til et nytt og strammere understell, har vektbesparelse også vært i fokus på den nye modellen.

Tidligere har ikke en standard Corvette akkurat vært kjent for å være den raskeste bilen gjennom svingene.

Nå ønsker altså Chevrolet gi konkurrentene, spesielt de tyske sports- og superbilene, større motstand.

Se – de har gjort muskelbilen elektrisk

Tidenes raskeste

Det nye understellet skal bidra til økt retningsstabilitet. Det underbygges også av helt nye dempere, som er elektrisk justerbare.

Med et skikkelig beist av en motor, er det også på sin plass med en nyutviklet elektronisk differensial på bakakslingen. Det bidrar til å porsjonere kreftene optimalt ut til hjulene.

Nye Corvette C8 er selvfølgelig utstyrt med åtte sylindere. Nærmere bestemt snakker vi om en ny 6,2 liters motor, uten turbo. Her er det ikke snakk om verken downsize eller særlig miljøhensyn – bare pur glede!

Den nye motoren yter 502 hk og leverer hele 637 Nm. Det bidrar til at nye Corvette Stingray blir tidenes raskeste.

Chevrolet lover nemlig at 0-100 km/t skal gå unna på under tre sekunder Det har aldri en standard Corvette levert tidligere.

6,2-literen har forresten aluminiums-topp og et tørrsump-system, for å få ned tyngdepunktet.

Chevrolet har jobbet mye med kvalitetsfølelsen på nye C8.

Amcar-legenden i ny versjon

Økt opplevd kvalitet

Naturligvis følger Chevrolet opp med et nytt og mer spenstig design på C8. Bilen har fått flere og strammere designelementer. Chevrolet beskriver det selv som futuristisk, samtidig som grunnelementene er ivaretatt.

På innsiden har det også skjedd ting. Infotainment-systemet er nytt, i tillegg er midtkonsollen utstyrt med ikke mindre enn 20 knapper, plassert på rad etter hverandre.

Her gjelder det med andre ord å pugge de ulike plasseringene!

Ennå viktigere er at kvalitetsfølelsen og materialvalg skal være løftet flere hakk sammenlignet med utgående modell.

Helt nye Corvette Stingray C8 går i produksjon mot slutten av året, og leveres som 2020-modell. Norske priser er ikke klare, men i USA starter den på 60.000 dollar, noe som tilsvarer rett over 500.000 kroner før avgifter.

Nye Corvette er 4,6 meter lang og 1,9 meter bred. Vekten er oppgitt til 1.527 kilo.

– Noen vil nok rynke på nesen

En som følger ekstra godt med på hva som rører seg i Amcar-verdenen er tidligere Broom-journalist og redaktør i AMCAR Norway, Lord Arnstein Landsem.

Han spår at nye Corvette C8 blir en suksess:

Lord Arnstein Landsem er redaktør i AMCAR Norway. Foto: Privat

– Corvette har vært og er fortsatt et viktig flaggskip for Chevrolet og GM. Bortsett fra de første årgangene på femtitallet har den også solgt bra, og nye C8 vil nok gjøre det samme. Selv om GM og midtmotorbiler har gått dårlig på de to første forsøkene, Pontiac Fiero og Opel Speedster. De ble ikke akkurat store salgssuksesser, men nå prater vi om en helt annen bil, for et helt annet segment, og da er det all grunn til å tro at C8 blir en vinner på alle mulige måter, inkludert salgsvolum, forteller han.

– Hva tenker du om den midtplasserte motoren? Bryter den med tradisjonene, eller er det på tide?

– Noen purister vil nok rynke på nesen over at man går inn på territoriet til Ferrari, men jeg syns det er offensivt og modig, og et helt riktig valg. Personlig syns jeg det er teknisk interessant at man nå tar spranget til midtmotor. Det har jo vært flere Corvette-konsepter opp gjennom årene med midtmotor, og spesielt på 70-tallet var man nært ved å gå for midtmotor, men av ulike grunner ble det aldri noe av.

– Nå har man altså gjort C8 til midtmotor, noe jeg tror mange sportsbilentusiaster har sett fram til, avslutter Lorden.

70-talls Corvette: Endelig er drømmebilen blitt oppnåelig

Se flere bilder av nye Corvette Stingray her:

^

Her tester vi en heftig utgave av Chevrolet Camaro: – Denne kan spise deg opp og spytte deg ut – og du vil elske det!