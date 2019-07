– Man får en helt annen forståelse av fredsarbeidet

– 15 prosent av oksygenet produseres av regnskogen i Colombia, så å ta vare på dette området er utrolig viktig, sier kronprinsen.

Kronprinsen er svært opptatt av de utfordringene menneskenes rådrift har ført til.

– Det å ta vare på naturen er å ta vare på oss selv. Og jeg tenker jo at vi kan klare å få til det, det er jo opplagt viktig at barna våre skal ha det bra og at barnebarna våre skal ha det bra. Det gir jo bare helt mening. Det er jo en «no brainer», som de sier, sier kronprinsen lattermildt stående midt Amazonas.

Overlevelse

Fra utkanten av Amazonas går veien videre til Nueva Esperanza. Området er et av flere steder hvor man arbeider med å opprettholde fred og stabilitet.

– Det er fint å komme rundt og ordentlig inn hvor det virkelig skjer. Man får jo en helt annen forståelse av hvordan fredsarbeidet er og arter seg, sier kronprins Haakon.

I møte med en tidligere geriljaleder i FARC, som nå bygger naturstier for turister i regnskogen, får kronprinsen et inntrykk av hvorfor FARC-geriljaen fikk et godt fotfeste i Colombia.

– Da han var 13 år, ble de jo praktisk talt hjemløse, og da var FARC et godt alternativ for han. Han var en av elleve søsken, og i FARC kunne han få opptrening til å bli soldat, og gjennom det fikk han en måte å overleve på.

– Skjønner kronprinsen at det kan være vanskelig for disse soldatene, spesielt de unge, som har vokst opp i den troen at de skal bli soldater på ett eller annet tidspunkt å forstå at framtida blir noe helt annet?

– Hvis du lever ett liv med en del innflytelse og makt, og da går tilbake til bli bonde, så er det jo så klart at det er helt annerledes. Jeg skjønner jo at det kan være en vanskelig overgang for mange. Men jeg tror at nesten, i hvert fall alle de jeg spurte, sier at de har det bedre nå enn da de var i FARC under konflikten. Og det er jo håpefullt.

Eksotisk møte for lokalbefolkningen

Fra å dele viktige høflighetsfraser med president Iván Duque av Colombia til løsere samtaler med lokalbefolkningen på landsbygda, beveger kronprinsen seg fra det høyeste sjiktet av samfunnet til det absolutt laveste.

Han er enten omringet av sikkerhetspersonell eller ønsket velkommen av colombianske skolebarn og deres lærere. Kronprinsen blir møtt med stor entusiasme og nysgjerrighet.

Arbeidet med FNs Goodwill-program har gjort kronprinsen optimistisk. Han ser at det kan gjøre en nytte å jobbe med FN mot krig, fattigdom og klimautfordringer.

– Hvis vi skal skape en god og trygg framtid for barna våre og barnebarna, så er det jo utrolig viktig at vi klarer å ta vare på planeten vår på en bedre måte enn det vi har gjort til nå, sier kronprins Haakon til TV 2s reporter.