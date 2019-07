Juventus skal være svært lystne på å hente tilbake Paul Pogba. Ifølge Corriere dello Sport vil italienerne tilby tre spillere i bytte mot franskmannen. Disse spillerne skal være Blaise Matuidi, Joao Cancelo og Douglas Costa. Samtlige av disse spillerne har tidligere vært koblet til Manchester United.

Callum Hudson-Odoi er nær ved å signere en ny Chelsea-kontrakt. Supertalentet har lenge vært i Bayern Münchens søkelys, men nå hevder Daily Mail at unggutten kommer til å forlenge med London-klubben. Vingen er for øyeblikket ute av spill grunnet en akilleskade.

Inter har jaktet på Romelu Lukaku, men nå skal klubben ha fått kalde føtter grunnet Manchester Uniteds krav om over 800 millioner kroner for kraftspissen. Ifølge The Sun er Antonio Conte alt annet enn fornøyd...

Solskjær har uttalt at dersom Lukaku selges, må belgieren erstattes. Flere italienske medier hevder nå at Manchester United har lagt inn bud på Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang.

Real Betis' Giovani Lo Celso er en ettertraktet mann, og spesielt Tottenham kunne tenke seg midtbanespilleren. Men direktør Daniel Levy mener prislappen på over 640 millioner kroner er for mye. Det hevder The Sun.

Den unge midtstopperen William Saliba har bestemt seg for å vrake Tottenham til fordel for rivalen Arsenal. Det skriver The Guardian. Saint-Etienne-spilleren er fast på Frankrikes U20-landslag.

West Ham har akkurat punget ut en rekordsum for Sebastian Haller, men London-klubben har fortsatt lyst på flere angripere. Ifølge Daily Star er det tre kandidater: Tottenhams Fernando Llorente, Rangers' Alfredo Morelos og Portos Moussa Marega.

Liverpool har kun hentet den nederlandske unggutten Sepp van den Berg i løpet av sommervinduet. Ifølge manager Jürgen Klopp er det muligheter for at det blir én forsterkning til før seriestart. Det uttalte tyskeren på en pressekonferanse torsdag.