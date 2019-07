Ringes ned av nordmenn med «vannskrekk»

Etter vannskandalen på Askøy, hvor E.coli-bakterier i drikkevannet gjorde at over 2000 personer ble syke i kommunen, har nordmenn vist en økt interesse for vannfilter.

Hos Maxbo har etterspørselen etter vannfilter til private husholdninger økt drastisk etter at skandalen ble kjent 7. juni.

– Vi hadde en så stor etterspørsel etter vannfilter at vi så oss nødt til å ta inn produktet, forteller gruppesjef kategori i Maxbo, May Britt Askvik, til TV 2.

Før Askøy-skandalen hadde ikke Maxbo vannfilter i sitt sortiment.

– Det var etter den tragiske vannskandalen på Askøy etterspørselen kom, sier Askvik.

– Ikke opplevd før

Hos Maxbo begynte de å ta inn vannfilter før sommeren, så det foreligger ikke klare tall på hvor mye de har solgt enda.

– Folk har stort sett spurt etter vannfiltere både gjennom kundeservice og i butikkene. Også har butikkene selv bedt om å få inn produktet, forteller Askvik.

Hun har vært ansvarlig for denne typen produkter i mange år, men det er ikke før nå hun har fått etterspørsel etter vannfilter.

Innkjøpssjef i MegaFlis, Jakob Horsholt, forteller at de ikke har merket noen oppsving i etterspørsel etter vannfilter i kjølvannet av vannskandalen.

– Jeg har ikke registrert noen økt etterspørsel. Den etterspørselen vi har, og også hadde før Askøy, er etter vannfilter som filtrerer kalk og smak, sier Horsholt.

Filtrerer ikke E.coli

Bakterien som startet vannskandalen på Askøy var E.coli. Askvik i Maxbo understreker at bakterier, eksempelvis E.coli, ikke lar seg filtrere bort med et slikt vannfilter.

– Vanligvis skal det ikke være nødvendig med et vannfilter i et privat hjem for de som mottar vann fra vannverk, sier Mattilsynets seniorrådgiver på drikkevann Line Ruden.

Hun opplyser om at det finnes mange ulike vannfiltere som renser på ulike måter.

– Vedlikehold viktigst

Det er derimot ikke hvilket vannfilter du velger som er viktigst for vannkvaliteten.

– Hvis man velger å installere vannfilter er det ekstremt viktig å følge vedlikeholds- og rengjøringsrådene fra produsenten. Hvis man ikke vedlikeholder filtrene riktig, så gjør det vannet verre, konstaterer hun.

Dersom man ikke rengjør eller vedlikeholder vannfilteret på riktig måte, så er det flere bakterier som kan gro eller samle seg i filteret.

– Vannet blir mindre rent av et ikke-vedlikeholdt vannfilter. Man skal være veldig bevisst om man velger å kjøpe det, og det er sjeldent nødvendig, sier Ruden.