Kvinne (32) mottok dagpenger – svindlet Nav for 200.000 kroner

– Det er et komplisert regelverk, men det er ikke hovedårsaken til trygdesvindel. Vi antar at personer forsøker å omgå reglene for trygd for egen økonomisk vinning, sier statsekretær Guro Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet.

Hun sier også at trygdesvindel er en del av et større problemområde som gjelder feilutbetalinger.

– Feilutbetalinger kan også skyldes ubevisste feil av brukere og arbeidsgiver, og i slike tilfeller kan det være at bruker ikke har forstått regelverket eller fått tilstrekkelig veiledning. Trygdesvindel derimot er bevisste handlinger, sier hun.

Nav på sin side sier at alle brukere får beskjed om å melde fra om endringer som kan påvirke stønaden.

– Alle sakene NAV anmelder handler om at brukeren har holdt tilbake informasjon og dermed fått utbetalt for mye stønad, svarer Heir.

Store mørketall

I 2018 utbetalte Nav 430 milliarder kroner til personer bosatt i Norge.

Statistikken for 2018 viser at antall svindelforsøk som ble anmeldt og summen det ble svindlet for har hatt en nedgang de siste årene.

– Det skyldes blant annet at vi avdekker saker tidligere som følge av bedre datatilgang. Før måtte vi vente lenge på opplysninger fra arbeidsgiver om arbeid og inntekt, mens vi nå får vi det hver måned, forteller Heir i Nav Kontroll.

Til tross for at majoriteten endte med dom og tilbakebetalinger, opererer Nav med store mørketall.

– Vi anslår at vi taper opp mot 8 milliarder i året i svindel og feilutbetalinger, sier Heir.

Det betyr at Nav anmeldte for kun to prosent av beløpet de anslår at de taper årlig.

I 2018 var Oslo versting-kommunen hvor 139 personer ble anmeldt for å prøve å svindle Nav for nesten 30 millioner kroner.