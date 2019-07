Ekspert om situasjonen mellom USA og Iran: – Nordmenn burde frykte krig

Situasjonen i Iran tilspisset seg ytterligere torsdag kveld da USA hevdet at de hadde skutt ned en iransk drone. Iran på sin side sier de ikke mangler noen drone.

– Dronen truet sikkerheten til skipet og skipets besetning, hevdet president Donald Trump.

Hendelsene i Iran er mange. Oljetankere har blitt angrepet og tatt i arrest, droner har blitt skutt ned, brudd på atomavtalen og ordkrig.

Fredag utviklet situasjonen seg ytterligere da en svenskeid oljetanker ble tatt i arrest i Hormuzstredet.

Direktøren i det britiske rederiforbundet sier arresten av det første tankskipet innebærer en ytterligere opptrapping av den allerede spente situasjonen i Persiabukta.

Stena samarbeider tett med britiske myndigheter om håndteringen av situasjonen, heter det i en pressemelding. Britiske myndigheter har også gått til det skrittet å anbefale sine skip om å holde seg unna Hormuzstredet.

USA fordømmer

– Dette er andre gang på litt over en uke at Storbritannia har vært mål for eskalerende vold fra det iranske regimet, sier talsperson Garrett Marquis i USAs nasjonale sikkerhetsråd.

– USA vil fortsette å jobbe med våre allierte og partnere for å forsvare vår sikkerhet og våre interesser mot Irans ondsinnede atferd, sier Marquis.

Aksjonen mot den svenskeide tankeren må ifølge NTB ses i sammenheng med den iranske tankeren Grace 1, som ble oppbrakt av britiske soldater utenfor Gibraltar 4. juli. Det var mistanke om at skipet skulle frakte olje til Syria, i strid med EUs sanksjoner mot landet.

Etter at Iran skjøt ned amerikansk drone tidligere i sommer, bekreftet det amerikanske forsvaret at de var i gang med med et militærangrep. Trump stoppet angrepet i siste liten.

Kristian Berg Harpviken, professor ved Institutt for fredsforskning, forteller at krigen allerede har startet, men med lav intensitet.

– Det er på randen til krig. Noe særlig nærmere kommer man ikke. Det er allerede en lavintensitet-krig mellom USA og Iran. De har rettet våpen mot hverandre. Det har vært flere terrorangrep i Iran som de mener USA og Saudi Arabia står bak, opplyser Harpviken.

En eventuell krig vil sende en hel region i et langvarig kaos med mange aktører. Land som Libanon, Syria, Jemen, og Saudi-Arabia blir dratt inn, påpeker eksperten.

– Det er grunn til å frykte krig, også som norsk statsborger. Norge som stat har jobbet for å unngå krig ved å holde liv i atomavtalen. Eskalerer det her, blir Norge nødt til å ta stilling i en komplisert krig med mange parter, forteller Harpviken.