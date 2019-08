Han er fra Hamar, er lys i luggen og en rolig og sindig kar, slik som Hedmarkinger flest. Han er oppvokst i en motorsport-interessert familie.

Det siste har preget Atle Gulbrandsen, som begynte med racing før han fikk lappen og som har vært allsidig innen nettopp bilsport og racing hele livet. Der har han fortsatt sitt virke – både som sjåfør, men også som Formel 1-ekspert, kommentator for Viasat og som sportssjef for Norges Bilsportforbund. Han jobbet også en periode for oss i Broom, han var med på de første sesongene på TV.

Det er med andre ord en skikkelig bilentusiast som er gjest i Broompraten i dag. Noen mener at skikkelige bilentusiaster ikke kan like elbiler. Det er ikke Atle enig i.

Det behøver nemlig ikke være enten – eller. Det kan være både – og!

Hva gjør du i sommer? Jeg jobber mye hele sommeren, men innimellom jobbingen blir det turer til Frankrike, til hjembyen Hamar og på fjellet.

Hva er best: Bilferie eller flyreise? På sommeren er jeg gjerne på bilferie i Norge, men på vinteren foretrekker jeg en flyreise til varmere strøk.

Det blir mye jobb i sommer for Atle Gulbrandsen, men ikke bare ...

Hvem tar du med deg på den perfekte bilturen? Familien min.

Hva irriterer deg mest i trafikken? Jeg irriterer meg sjelden over andre trafikanter, men jeg lar meg irritere av at Norge har så dårlige veier. Da World Economic Forum rangerte veikvaliteten i 144 land i 2014 kom Norge på en 74. plass.

Det forundrer meg at Norge, som er så gode på nesten alle samfunnsoppgaver, historisk sett har bortprioritert motorveibygging sammenliknet med andre i-land. Riktignok har motorveibyggingen skutt fart de siste årene, men fortsatt må vi stampe i kø på en trafikkfarlig og smal vei fra Sollihøgda og til Hønefoss. Den strekningen er skrekkeksemplet, hvor man har snakket om firefelts motorvei i over 40 år.

Synes du elbilene har for mange fordeler i Norge? Nei, jeg elsker elbiler, og det mener jeg alle som elsker bil bør gjøre. Etter min mening er bilen et overlegent transportmiddel. Men for at vi skal kunne nyte den fantastiske friheten privatbilen gir, også i fremtiden, må vi bruke biler som forurenser så lite som mulig.

– Jeg tror elbiler er en viktig del av løsningen for å få ned utslippet fra transportsektoren, og derfor er også den norske elbilpolitikken meget fornuftig. Og så håper jeg noen bruker ressurser på å markedsføre det gode klimaarbeidet vi gjør i Norge til resten av verden. Det hjelper ikke om bare vi i Norge kjører elbiler.

Han mener norsk elbil-politikk er totalt feilslått

Atle trives bak rattet i Audi RS3 LMS TCR. Ikke bar det – han og teamet har oppnådd gode resulater også.

...og hva med dieselbilene: Får de ufortjent mye pepper? Nja. Jeg har en elbil og en dieselbil selv, og bruker dieselbilen på langturer. Moderne dieselmotorer forurenser ikke mye, men vi må alle forurense mindre i fremtiden.

Elbiler er prinsippet utslippsfrie i bruk, og jeg tror forurensningen i forbindelse med produksjon av både bilene og batteriene, strømmen, samt svevestøv og støy vil bli vesentlig mindre i fremtiden. Min neste familiebil er nok en elbil.

Hva synes du om bompengemotstanden i Norge? Jeg kan forstå frustrasjonen hos de som plutselig får mye høyere kostnader, men vi må se på det totale skatte- og avgiftstrykket. Det er vesentlig mindre bompenger i Sverige, men skattene er også høyere, så vi har kanskje ikke så mye å klage over i Norge. Jeg har ingen store problemer med å betale bompenger hvis pengene går til bedre veier.

– Problemet i Oslo er at mesteparten av pengene ikke går til vei, og det føres en politikk som nærmest fremstår som en ideologisk kamp mot privatbilen som transportmiddel. Det synes jeg er virkelighetsfjernt og trist, da jeg tror folk flest ser på bilen som noe utrolig positivt, som har revolusjonert hele vårt samfunn. I fremtiden tror jeg vi alle kjører rundt i utslippsfrie biler, men da trenger vi fortsatt gode veier.

Flere nordmenn drar på bilferie, også med elbil

Med sin brede medieerfaring har Atle blitt kameravant og takler de fleste utfordringer på strak arm.

Hva tror du vil skje med bilene de neste ti årene? Jeg tror det blir flere og flere elbiler, helt til eventuelt noen finner opp noe enda smartere som ikke forurenser. At folk vil slutte å kjøre bil har jeg ingen tro på. Hele samfunnet vårt er lagt opp til at vi kan bruke bil for å transportere oss fra akkurat der vi er til akkurat dit vi skal, og den friheten er jeg utrolig glad for.

Hva er din beste bilopplevelse? På racerbanen er det nok noen løp i VLN-mesterskapet på Nürburgring, hvor jeg har vunnet, sammen med mine teamkamerater i Møller Bil Motorsport.

– På veien er det alle mine turer til hytta på Beitostølen hvor jeg lovpriser privatbilen som tar hele familien med sykler eller ski trygt og raskt til fjellet, hvor vi kan nyte naturen.

Hvilken bil får vi aldri se i garasjen din? En bil fra en fabrikk som ikke er involvert i bilsport. Mye av teknologiutviklingen skjer i bilsport, også innen elektrisk drift og andre løsninger som gjør at vanlige biler forurenser mindre.

Importør-sjef: Bilene vil bli dramatisk mye sikrere

Atle Gulbrandsen (39) Jobber med: Formel 1-kommentator for Viasport, sportssjef i Norges Bilsportforbund, kommunikasjonsrådgiver og racerfører for Møller Bil Motorsport. Eller som Rudolf Blodstrupmoen sier; både racerkjører og disponent. Første bil: Renault 5 racerbil. Hva kjører du nå: Audi A4 Allroad og VW e-Up på veien, og en Audi RS3 LMS TCR i racing. Hva hører du på i bilen: Barna mine. Drømmebil: Audi e-tron på veien og en Audi R8 LMS GT4 i racing.

