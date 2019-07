17-åring dømt til forvaring for drapet på Laura Iris Haugen (16)

Jentas mor ringte nødnummeret før de fikk fraktet mannen til sykehus. På dette tidspunktet var 16-åringen allerede drept med 20 knivstikk mot hodet og overkroppen.

Forklart i detalj

Det er mye fra drapshandlingen som gutten ikke husker. Andre ting har han i retten beskrevet svært detaljert.

Hendelsesforløpet er ikke bestridt av noen parter.

Blant annet har 17-åringen forklart at han har vært forelsket i jenta, og at hun blant annet ble valgt som hans drapsoffer fordi han ikke opplevde kjærligheten som gjensidig.

Retten har også fått se en rekke filmmanus og dagbøker gutten har skrevet i tiden før drapet. Der viser han stor fascinasjon for ekstrem vold.

– Jeg har vel vært fascinert av det. Jeg hadde aldri tenkt at det skulle bli lest opp i en sal sånn. Det er motbydelig, sa 17-åringen i retten etter at filmmanusene ble lest opp i retten.

«Ren lyst»

Han har også fortalt at han var redd for at jenta skulle dø uten at det var han som drepte henne. Det klarte han ikke forklare på noen annen måte enn at han ønsket å ta del i hennes død.

For retten har det vært vanskelig å finne sammenlignbare saker i forbindelse med utmålingen av straff.

«Vår sak skiller seg adskillig fra mer typiske drapshandlinger, gjerne forøvet i affekt. Ikke bare ved at tiltalte er et barn, men ved at drapet er begått motivert ut fra en helt spesiell fascinasjon for vold sammenholdt med et ønske om å ta liv og av ren lyst», skriver retten.

«Drapet var helt uprovosert mot en ung jente som han ikke hadde noe relasjon til, utover at de hadde gått i samme klasse på ungdomsskolen og som høflig avviste en forespørsel om å bli kjærester med han ett år i forveien», heter det videre i dommen.

«Jeg finner den ensidig og retten utelater vurderinger av flere sentrale forhold fra bevisførselen, og jeg er videre uenig i premissene som leder til resultatet», skriver guttens forsvarer videre i pressemeldingen.