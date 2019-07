– Ferien var ekstremt tøff for meg. Det gjør fortsatt vondt

Se Tottenham mot Manchester United i på TV 2 Sport Premium og Sumo torsdag 25. juli.

Tottenham og Mauricio Pochettino har for lengst startet oppkjøringen til en ny sesong. Denne uken landet de i Singapore hvor de skal møte Juventus og Manchester United.

– Det gjør fortsatt vondt

Men den argentinske manageren innrømmer at det er vanskelig å legge bak seg hvordan forrige sesong sluttet med tap i Champions League-finalen mot Liverpool.

– Ferien var ekstremt tøff for meg. Det var vanskelig å gå videre etter finalen. De tre ukene der vi forberedte oss for finalen var de beste ukene vi har hatt sammen. Det var utrolig. Stemningen var den beste i løpet av mine fem år her. Og det var synd at det ble avsluttet med dårlige følelser, sier han på pressekonferansen i Singapore.

– Det gjør fortsatt vondt, det er fortsatt tøft og vanskelig, men vi må gå videre. For første gang i historien var Tottenham i en Champions League-finale, og vi fortjente å vinne, vi var bedre enn et lag som Liverpool, men til slutt ble det tap. Det er vanskelig å akseptere. Nå starter jobben med å motivere oss på nytt, og forberede oss til en ny sesong.

Vurderte å gi seg

I ukene før finalen – og etter – var Pochettino svært kryptisk om fremtiden i Tottenham, og til tross for at han signerte ny kontrakt med klubben i mai i fjor, antydet han at han kunne komme til å forlate klubben. På fredagens pressekonferanse forklarte han hvorfor han valgte å bli.

– Etter å jobbet fem år med et vanskelig prosjekt som Tottenham, meldte tankene seg at det kunne være på tide med en ny utfordring... Hadde det blitt et annet resultat…. Hadde vi vunnet så kunne jeg kanskje tenkt at det var på tide å tre til side og la klubben starte et nytt kapittel med en ny mann. Men jeg kunne ikke slutte slik etter finalen. Jeg er ikke eb fyr som viker unna utfordringer, jeg er en som elsker store utfordringer. Det motiverer meg.

For første gang på lenge har Tottenham investert i nye spillere. Enn så lenge er det blitt med Jack Clarke og Tanguy Ndombélé, men det er ventet flere signeringer på tampen av vinduet. Samtidig har klubben solgt Kieran Trippier, og fremtiden til Christan Eriksen og Danny Rose er også usikker. Pochettino bedyrer at han har full tiltro til sin sjef Daniel Levy om at han vil ha en slagkraftig stall å jobbe med innen vinduet stenger.