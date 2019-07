Andre generasjon BMW 3-serie gjorde sitt inntog på markedet midt på 80-tallet. Den gangen var både frisyrer og mote var på sitt desidert verste. Likevel klarte BMW å produsere det mange mener er den fineste 3-serien de har laget noen gang. E30.

Heldigvis ble det produsert såpass mange, den gang da, at det fortsatt finnes en god del på veiene. Men det er sjelden du finner et svært pent eksemplar.

Her har vi imidlertid gjort nettopp det. Utvendig ser dette "bare" ut som en uvanlig godt holdt E30. Men så enkelt er det ikke.

Neida, for her har noen funnet det for godt å romstere litt mellom frontskjermene. Motoren som stod i bilen da den forlot fabrikken er fjernet - og i stedet er det presset ned en svulmende 4,4-liters V8-er!

Her er en virkelig sjelden BMW-versting!

Nesten 300 hk

Jepp, du leste riktig! Her er det altså en råsterk muskelmotor på plass – med nesten 300 hk. Da snakker vi en velfortjent "sleeper"-betegnelse, altså en bil som ser ganske uskyldig ut, men som er alt annet enn akkurat det.

Forøvrig er den godkjent med både større motor og senk. Så du slipper å bekymre deg, hvis du blir stoppet i teknisk kontroll. Fartskontroll, derimot, ville vi forsøkt å unngå ...

1989-modellen er en 2-dørs som har rullet 178.000 kilometer – og prisantydningen er 219.000 kroner.

Slik ser det ut i motorrommet på den spinnville 3-serien. Her er det mye krefter – og lite plass! Faksimile: Finn.no

Adrenalinkick

Her kan vi forøvrig trygt si at bilen ikke bærer preg av kilometerstanden. Lakken ser veldig pen ut, og virker ikke å være utsatt for rust, noe som ellers er vanlig på disse.

Interiøret er mer eller mindre strøkent, om vi skal basere oss på bildene i annonsen. Her er det sportsseter med alcantara i midten, sportsratt og manuell girkasse. Vi tipper denne bilen kan by på en god porsjon moro og adrenalin, når alle kreftene fordeles ut til bakhjulene!

Forøvrig er den også utstyrt med blant annet takluke, elektriske ruter, servo, M-Tech 2-ratt og 18" felger.

Klassiker

E30-generasjonen av 3-serie er for lengst blitt en klassiker. Prisene på fine eksemplarer har steget i flere år - i takt med at det blir færre og færre av dem på markedet.

I utgangspunktet er det originale biler som har den høyeste prisen. Og det aller grommeste er M3-ene eller coupeer med rekkesekser.

Men vi tipper det finnes et ganske så bra marked også for en såpass pen ombygd bil som denne – med en vaskeekte BMW V8-motor – også!

Dette må du se opp for

Hvis du er på jakt etter E30 - så kan det være greit å få med seg det Brooms bilekspert sier i bruktbilguiden på denne bilen:

"Dette begynner å bli gamle biler og en del synger nok på siste verset. Sjekk nøye etter rust i for- og bakskjermer, i nedkant av dører og i kanaler. Dette er både dyrt og tidkrevende å reparere.

Slitt interiør er også dyrt å reparere, om man velger å gjøre noe med det.

BMWs 6-sylindrede motorer er legendariske, men det er også topplokk-problemer med dem. Legg heller litt ekstra penger i innkjøp av bil, istedenfor å fikse og reparere etter hvert."

