Stormet banen i ekstase da Brann røk ut av Europaliga-kvaliken

Brann er ute av Europaliga-kvaliken etter å ha tapt 1-2 borte mot irske Shamrock Rovers.

– Selv om Shamrock til tider viser at de har fine ferdigheter i laget sitt, var dette et lag Brann absolutt burde slått over to oppgjør. Nok en gang ser vi en kamp fra Brann hvor de mangler kreativitet og offensiv samhandling til å bryte ned kollektiv som ligger kompakt og jobber hardt, og når de desperat jakter mål mot slutten av kampen blir det forutsigbart og relativt enkelt for Shamrock å forsvare seg, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Bamba tente håpet

Med 2-2 hjemme var Brann nødt til å score borte mot irske Shamrock Rovers, men bergenserne slet lenge med å skape sjanser mot hjemmelaget.

I pausen valgte Lars Arne Nilsen å bytte ut Gilbert Koomson med Daouda Bamba, og akkurat dét var en god idé.

Etter et langt utspark drøyt ti minutter ut i omgangen ble ballen stusset videre av Veton Berisha.

Stussen var perfekt, og sendte Branns ivorianske angriper alene med keeper. 24-åringen var iskald da han rundet Alan Mannus, og kunne enkelt sette inn 1-0 - til enorm gledet for ekstatiske tilreisende fra Bergen.

Slo nådeløst tilbake

Men irene ga ikke opp og med kvarteret igjen av ordinær tid scoret de målet som sørget for fordel Shamrock.

Ronan Finn slo en stikker mot Jack Byrne, som vendte vakkert opp før han satt inn 1-1 foran ekstatiske hjemmefans.

Dermed var Brann nødt til å score, men i stedet var det vertene som kontret inn sitt andre for kveldens mens bergenserne forsøkte å jage en scoring.

Målscorer Byrne spilte fri Gary O'Neill, som sørget for 2-1 - noe som sørget for at ekstatiske Shamrock-fans stormet banen.

Se banestormingen øverst i artikkelen!

– Skulle hatt straffespark

Brann forsøkte desperat å score målet som ville gitt ekstraomganger, men Shamrock holdt unna og vant 2-1 - og kan se frem til et møte med kypriotiske Apollon Limassol i neste runde.

– Det så veldig lyst ut for Brann da Bamba scoret, men så slipper de inn et alt for enkelt mål når Byrne utligner til 1-1. Eggen Rismark og Kristiansen blir alt for opptatt av ball og glemmer det ene løpet som kommer, og slike feil blir man straffet for selv om ikke Shamrock er et fantastisk fotballag, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han mener imidlertid at bergenserne har grunn til å føle seg snytt, fordi Daouda Bamba ble snytt for straffe på stillingen 1-1.