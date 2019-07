Frykter populær app kan misbruke data

Bilder av rynkete ansikter florerer på sosiale medier om dagen. Med den nye funksjonen til appen FaceApp får du en idé om hvordan du vil se ut når du blir gammel.

Trenden har skapt en enorm rykteflom og en rekke nyhetsoppslag om hva som egentlig kan skje med bildene du laster dem opp. Datatilsynet er blant dem som er bekymret, spesielt på bakgrunn av de vage brukervilkårene.

– De sier egentlig at de kan bruke dem til hva som helst. De sier at de kan dele data med andre og overføre det til andre land, sier juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, Tobias Judin.

Vil ikke installere

I brukervilkårene til FaceApp står det at de ikke tar eierskap over noe av innholdet man laster opp via appen. Samtidig står det at du tillater andre å publisere, dele og lagre bilder og annet innhold.

På spørsmål om hvorvidt Judin i Datatilsynet kommer til å laste ned appen selv, svarer juristen skeptisk.

– Jeg tror jeg skal vente litt med det, sier han.

Han trekker frem biometriske problemstillinger for å forklare hvordan bildene kan bli misbrukt. Ifølge Datatilsynet brukes biometri for å bekrefte identitet.

SER DU HVEM DETTE ER: Jonas Brothers er blant kjendisene som har prøvd seg på FaceApp.

– Det er snakk om analyse av ansiktene våre. Det er biometri på lik linje med fingeravtrykk. Hvis bildene kommer på avveie kan de bli misbrukt, for eksempel ved at de som sitter på bildene kan utgi seg for å være deg.

– I tillegg kan tjenesten ønske å bruke bildene til reklameformål, så du kan jo se for deg hvordan du ville følt det selv hvis du plutselig så ansiktet ditt på en reklameplakat, følger han opp.

Skaper blest i USA

Det er det russiske selskapet Wireless Lab som har utviklet appen. De vage brukervilkårene har fått demokratenes mindretallsleder i Senatet til å slå alarm. I et brev til FBI ber Chuck Schumer om at appen etterforskes. Schumer mener FaceApp kan utgjøre en nasjonal sikkerhetstrussel, og sette privatlivet til millioner av amerikanere i fare.

Seniorrådgiver Judin i Datatilsynet tror oppstyret kommer av det politiske klimaet mellom USA og Russland.

– Samtidig så tenker jeg at enhver legitim tjeneste bør ønske enhver etterforskning velkommen.

Datatilsynet mener at også norske brukere bør tenke seg om før de bruker appen til å ta en sniktitt inn i sin egen fremtid.

– Vi er forsiktige med å si at nordmenn ikke skal bruke morsomme apper, men man bør være obs på hvilke apper man bruker. Blant appene som er tilgjengelig er det alltid noen dårlig frø, understreker Judin.