Hendelsen skjedde på St. Hanshaugen, der en person var ute og luftet chihuahuaen Leah.

Hundens eier, Rubi Chantel Løken, fortalte til TV 2 at det var en kompis av henne som luftet Leah da hendelsen skjedde.

– Det jeg har fått forklart er at han som luftet hunden min ble ranet i parken på St. Hanshaugen. Leah skal ha bjeffet da han ble ranet, og da sparket raneren til henne i hodet to ganger slik at hun døde, sa hun.

Politiet anmeldte forholdet og startet opp en etterforskning.

Skjellig grunn

Torsdag opplyser Oslo politidistrikt at de har pågrepet en mann i 40-årene, mistenkt for gjerningen.

Pågripelsen skjedde rett før 19.

– Det er ikke bekreftet at dette er gjerningspersonen, men det er skjellig grunn til mistanke. Mannen vil bli avhørt fredag, sier jourhavende jurist Jørgen Brodal i Oslo-politiet til TV 2.

Det var VG som først omtalte saken.



BESTEVENNER I TI ÅR: Rubi Chantel Løken har hatt chihuahuaen Leah i over ti år. Tirsdag formiddag ble Leah sparket i hjel av en raner i parken på St. Hanshaugen. Foto: Privat

Bred støtte

Noen timer etter at hendelsen skjedde, delte Rubi historien på Facebook.

Innlegget har blitt delt over 8400, og kommentarfeltet florerer av støtteerklæringer og sinte hundeelskere.

Rubi fortalte at hun delte hendelsen av flere årsaker.

– Jeg synes det er viktig at folk må få vite hva som skjer. Dette er en påminnelse om at du vet aldri hva som skjer, eller hvor lang tid du har med dyrene. Jeg har også masse venner som pleier å være i parken, og kanskje de har sett noe slik at vi kan få tatt han som har gjort dette, sa hun til TV 2.