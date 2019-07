26-åringen har skrevet under en 1,5-årsavtale, og er spilleklar for Sarpsborg 08 allerede mot Rosenborg lørdag 3. august.

Det skriver klubben selv i en pressemelding.

Sarpsborg 08 ligger foreløpig på en 15. plass i Eliteserien etter 14 kamper spilt. Nå er Ødegaard klar for å hjelpe klubben til å klatre på listen.

– Ambisjonen er å etablere klubben på øvre halvdel av eliteserien som en skikkelig utfordrer til de største klubbene. Vårsesongen har vært tøff, men det er mange kamper igjen og jeg er sikker på at vi kommer til å klatre mange plasser i høst.

Tidligere i år trente midstopperen med klubben i den spanske byen Benidorm, men endte opp med å signere for Stockholm-klubben AIK.

– Magnar var god for oss i Spania, og vi hadde en dialog. Nå passet det bedre for begge parter. I Magnar får vi inn en lokal, trenbar og stabil gutt med gode ferdigheter og over 160 eliteseriekamper i beltet, sier sportssjef Thomas Berntsen ifølge pressemeldingen.

Ødegaard startet karrieren i Skjeberg, og deretter Borgen. Han debuterte for Sarpsborg i en alder av 16 år, og spilte for klubben i flere sesonger. I 2012 gjorde han en overgang til Molde, og har siden vært i Lillestrøm, Tromsø og nevnte AIK.

Hovedpersonen selv tror han returnerer til gamleklubben som en bedre spiller.

– Jeg har jo naturligvis blitt en del eldre og mer rutinert spiller. Forhåpentligvis har jeg også forbedret meg litt på de fleste områder, sier Ødegaard.

Midtstopperen sier avgjørelsen om retur på Sarpsborg Stadion var enkel.

– Jeg er jo sarping og har den samme kjærligheten til klubben som supporterne på tribunen. Jeg har fulgt Sarpsborg 08 fra utsiden helt siden jeg dro og har alltid hatt et ønske om å komme tilbake. Det er rett og slett en klubb jeg setter utrolig stor pris på. Nå når timingen var rett for begge parter var det en ganske enkel avgjørelse, sier han.

– Fansen har virkelig tatt opp hansken. Tilskuertallet har økt betraktelig siden jeg var her sist og det er utrolig gøy å se og høre hvor mye liv og røre de lager hjemme som borte.