– Skulle gjerne strøket juli fra kalenderen

Røyneland håper at en ny såkalt los-funksjon skal bidra til at pårørende og etterlatte får riktig oppfølging.

– En rådgivende funksjon som skal hjelpe berørte gjennom systemet, for det er ofte der det svikter. Man vet rett og slett ikke hvor man skal gå for å få den riktige hjelpen, sier hun.

– Viktig å snakke om

Søndag ble det arrangert minnesamtale på 22.juli-senteret i Oslo. Der var tidligere statsminister Jens Stoltenberg, som tror det er viktig å fortsette å snakke om 22. juli for å bearbeide utfordringene.

– Jeg er helt sikker på at myndighetene gjør det de kan og jeg vet at veldig mange medmennesker gjør det de kan, sier han og fortsetter:

– I kveld er vi her på en minnesamling der folk som opplevde Utøya og Regjeringskvartalet har snakket om opplevelsene. Det er en måte å passe på at folk ikke blir glemt, at det som skjedde ikke blir glemt.

Vonde minner

For Merete Stamneshagen vekker juli måned mange vonde minner. Og hun innrømmer at hun gjerne skulle strøket måneden fra kalenderen sin.

– Man blir dratt veldig tilbake til 22. juli, og jeg får tilbakeblikk hele tiden. Jeg tenker på at vi heiv oss i bilen da vi skjønte at det skjedde noe på Utøya, reisen over, kaoset på Sundvolden og beskjeden vi fikk da vi skjønte at Silje ikke levde lenger, forteller Stamneshagen.

Hun er selv fornøyd med oppfølgingen hun fikk i tiden etter 22. juli, men har ikke noe godt svar på hvordan tallet på antallet som sliter kan gå ned.

Viljar Hanssen mener det ikke er realistisk at tallet skal bli null.

– Folk kommer alltid til å slite, sier han.