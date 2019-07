Boasson Hagens lag får stryk av TV 2-eksperter

Starten på Tour de France har vært alt annet enn vellykket for Dimension Data. Bråket i kjølvannet av Mark Cavendish-vrakingen stjal mye oppmerksomhet i innledningen av treukersrittet. For bare noen dager siden antydet den belgiske rytteren Julien Vermote at han ikke fikk være med til Tour de France fordi han var venn med Cavendish.

Oppstyret rundt spurtveteranen hadde nok avtatt dersom de åtte uttatte rytterne hadde prestert i Touren, men foreløpig har det vært lite å juble for i Dimension Data-leiren.

Tre topp 10-plasseringer fra Giacomo Nizzolo og Roman Kreuzigers 17. plass i sammendraget er den foreløpige beholdningen.

TV 2s sykkeleksperter er ikke nådige i sin dom.

– Jeg er veldig skuffet over Dimension Data så langt i Tour de France. Jeg hadde tro på at Boasson Hagen, som viste gryende form tidligere i år, hadde levert bedre. Laget som helhet har absolutt ikke svart til forventningene. Det nytter ikke med unnskyldninger, sier Dag Otto Lauritzen, og får støtte av Thor Hushovd.

– Dimension Data er et lag med stort budsjett selv om det er flere lag med mer penger. Nå er de ranket som nummer 21 på World Tour-rankingen. Det er ikke godt nok. De har gjort dyre innkjøp og forandret mye av stallen. Det de har levert her i Tour de France er skuffende, og det de har levert gjennom sesongen har vært langt under pari, sier Hushovd.

Også Johan Kaggestad rynker på nesen over det Boasson Hagens lag har vist.

– Se bare på en rytter som Stephen Cummings. Han sitter bakerst og orker ingenting. På Mandela Day, hvor han sa han skulle være med, er han ikke i nærheten. Han burde reist hjem for lenge siden. Foreløpig er det et taperlag, men tapere kan bli vinnere om de trener trener og gjør ting riktig. Trening er ferskvare. Det går an å trene selv om man ikke har verdens største budsjett, sier Kaggestad.

Boasson Hagen erkjenner at det har vært en tung start på Tour de France.

– Det har vært det så langt. Vi har vært med i noen brudd, men de er ikke gått inn. Det er synd. Nå mistet vi Nizzolo i dag. Det er synd for spurtene. Vi må bare jobbe sammen og fortsette, sier rudsbygdingen.

Sportsdirektør Gino Van Oudenhove advarer mot å ha for høye forventninger til laget.

– Vi må være realistiske. Vi har vært nummer 19 eller 20 i verden. Vi kjører ikke rundt som Team Ineos eller Deceuninck Quick-Step. Vi må ha realistiske forventninger. Nizzolo har vært topp ti tre ganger. Roman Kreuziger er nummer 17 i sammendraget. Hvis han kommer litt lenger opp, er det kanskje der vi tilhører, sier han.