Det er vinnerne som hedres i idretten, men noen ganger oppstår de aller fineste øyeblikkene hos de som taper så det synger.

Sør-Korea var ikke levnet store sjanser på hjemmebane i vannpolo-VM, noe som ble bekreftet da de gikk på et brutalt rekordtap i sin første kamp.

Ungarn herjet med sørkoreanerne i bassenget, og ga seg ikke før det sto 64-0.

I neste kamp ventet bronsevinnerne fra VM i 2017, Russland. Det så ut til å bli en ny tung dag for Sør-Korea.

Og russerne de scoret. Og scoret. Og scoret. 27-0 stod det da kampen var inne i den siste av fire perioder.

Så skjedde det. 18 år gamle Kyung Da-seul forsøkte seg på en avslutning fra skrått hold, og ballen gikk forbi den russiske forsvareren som forsøkte å blokkere. Den russiske keeperen forsøkte å avverge, men klarte det ikke. Etter 91 baklengsmål på rad, hadde Sør-Korea endelig klart å score et mål selv.

Hjemmepublikum var i ekstase, men ingen var gladere enn de sørkoreanske spillerne. De kunne nesten ikke tro at de hadde scoret. De måpte av forbløffelse og gråt av glede, i det som ble et idrettsøyeblikk av den magiske sorten.

– Jeg ville elsket å få med meg ballen, men jeg har ingen anelse om hvor den er blitt av. Jeg ville bli takknemlig om noen fant den for meg, sier målscorer Kyung Da-seul ifølge The Guardian.

VILL JUBEL: Sør-Korea ble kanskje knust, men da målet endelig kom viste de idrettsglede like god som noen. Foto: Photo by Handout / FINA Organising Committee via Yonhap / AFP

– Gråt mange gledestårer

Fotballspillere får gjerne med seg matchballen dersom de har scoret hat-trick, men i kamper der man scorer ett mål og går på et braktap skjer det aldri. Men for målscoreren og lagvenninne betød målet alt.

– Da jeg skjøt, trodde jeg ikke den ville ga inn. Jeg ga alt jeg hadde. Jeg kunne ikke gjort det uten lagkameratene mine, sier Kyung Da-seul etter kampen, som Russland til slutt vant 30-1.

Sør-Korea stablet sammen et lag en måned før mesterskapet på hjemmebanet, og hanket inn tidligere svømmere for å kunne mønstre et lag. Alle på laget, med unntak av kaptein Oh Hee-ji, er i tenårene.

– Trenerne våre sa til oss at vi må vise folk at vi er klare for å kjempe hardt. De sa også at vi vokste så mye etter den første kampen - vi gråt mange gledestårer, sier Kyung Da-seul.

– Betyr alt for oss

Koreansk-amerikanske Ryan Hanna Yoon kunne fortelle om ekstase blant lagvenninnene.

– Det var veldig emosjonelt, fordi vi har vært gjennom så mye. Det målet betyr alt for oss. Vi er bare nybegynnere i vannpolo, sier hun.

Og leverte en klar målsetting før den siste gruppespillkampen mot Canada, som:

– Å score mer og at de scorer mindre.

Og torsdag kunne de juble for akkurat dét: Da kampen gikk av stabelen scoret Canada «bare» 22 mål, mens Sør-Korea selv scoret to i den siste perioden.

– Det føles fantastisk. Det føles som vi har vunnet, for vi har jobbet så hardt. Vi har kommet langt. Jeg føler meg som en helt i vannet for Korea, sier Ryan Hanna Yoon til Channel News Asia etter oppgjøret mot Canada.