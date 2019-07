Edvald skuffer ekspertene: – Han må begynne med noe helt annet

– Må begynne med noe helt annet

Sykkelekspertene mener Boasson Hagen må stake ut en ny kurs.

– Edvald må sette seg ned sammen med støtteapparatet og folkene han stoler på for å se tilbake på hva han gjorde i 2012 eller da han kom inn i proffsirkuset opp mot hva han gjør i dag. De må frem til tegnebrettet og begynne med noen helt annet. Nå må de prøve å forske, for dette er ikke sånn vi kjenner Edvald. Det er frustrerende å se for andre. Selvfølgelig er det verdt for Edvald selv, men dette er så langt unna ham at det må være lov til å snakke om det, sier Thor Hushovd.

– Jeg ville satt meg først ned og spurt hvordan han vil se seg selv om idrettsutøver de neste to årene. Nå har han hatt sykdomsproblemer i starten av årets Tour de France, så det kan være det også som hemmer ham, sier Johan Kaggestad.

Boasson Hagen hevder at han ikke er bekymret, at han føler seg frisk og håper å bli sprekere, men han tenker ikke på å bli en bedre klatrer.

– Hvis jeg ønsker det, så kan jeg selvfølgelig gjøre det, men det skjer ikke i Touren her. Jeg ønsker heller ikke bare å kjøre fort i fjellene. Det er gøy å vinne en avslutning i en spurt også, så det ikke noe jeg jobber mot, sier han.