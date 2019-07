Den fjerde hovedtiltalte er dømt til livstid i fengsel, får TV 2 bekreftet.

Dommen ble torsdag avsagt i spesialdomstolen i byen Salé like utenfor hovedstaden Rabat.

Ingen er imidlertid henrettet i Marokko siden 1993, og en dødsstraff er derfor i realiteten det samme som livstid i fengsel.

Familiens bistandsadvokat Ragnar Falch Paulsen til TV 2 at familien tar dommen til etterretning og har full tillit til det marokkanske rettssystemet.

– Familien er ikke opptatt av denne dødsstraffen. De har som mål at dommen vil sikre at noe sånt aldri skjer igjen og at den marokkanske stat forebygger terror, sier Falch Paulsen.

Staten frikjent

Familien til norske Maren Ueland har bedt om snaut fem millioner kroner i oppreisning, mens familien til danske Louisa Jespersen har bedt om ni millioner kroner.

Flere marokkanske journalister opplyser til TV 2 at staten er frikjent for erstatningskravet.

En journalist fra nyhetsbyrået Reuters forteller samtidig at de fire hovedtiltalte er dømt til sammen å betale to millioner dirham (omkring 1,8 millioner kroner) til den norske familien.

– Familien har ikke personlig noen interesse i oppreisning. Pengene ville uansett gått til stiftelsen som de ønsker å opprette for å bekjempe terror i Marokko, sier Falch Paulsen til TV 2.

Årsaken til at Uelands familie ba om en marokkansk advokat i siste liten, var at de ønsket mer innsikt i rettsprosessen.

Den danske familien er ikke tilkjent noen oppreisning, fordi de ikke har bedt om penger fra de tiltalte – kun fra staten. Deres marokkanske advokat har allerede anket avgjørelsen.

Ba Allah om tilgivelse

Norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen ble drept i teltet sitt i Atlasfjellene like ved landsbyen Imlil i Marokko 17. desember i fjor.

Etter at retten var satt torsdag, fikk alle de 24 tiltalte mulighet til å si noen siste ord – slik alle tiltalte får i marokkanske rettssaker.

Mens flere av de tiltalte pratet i flere minutter, nøyde de tre drapsmennene seg med å be Allah om tilgivelse.

De har også tidligere gitt uttrykk for at de angrer på drapene. Samtidig opptrer de lattermilde og svært lite alvorstyngede i retten.

Mens tre menn er domfelt for utførelsen av drapene, er en fjerdemann dømt for medvirkning etter å ha vært med på turen til fjellhylla og oppholdt seg med drapsmennene i flere dager før han dro hjem rett i forkant av drapene.

De øvrige 20 er tiltalt for på ulike måter å ha gitt sin tilslutning til terrornettverket og deltatt i planlegging, skjuling av spor eller våpentrening.