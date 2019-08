Han er norgesmester. Han er europamester og han er verdensmester – og gud vet hva han ikke er mester i når det er snakk om fire hjul og ratt.

Han har kjørt 530 billøp, vunnet 123 av disse og han har tatt hjem 16 mesterskapstitler.

Dessuten er han TV-kjendis, etter mangfoldige sesonger på Broom og Autofil som Jan Erik Larssens makker når det virkelig skal kjøres fort – gjerne på en racerbane med en skikkelig grom bil. Det er Tommy Rustad vi snakker om.

Men suksessen har ikke gått til hodet på den joviale hakadølen. Han er like jordnær og beskjeden som han alltid har vært.

Nå er han gjest her i sommerpraten på Broom:

Hva gjør du i sommer?

– Vi har hatt noen morsomme dager på NMKs sommercup for gokart, som datteren vår, Isabell, kjører. Så her har ikke eplet falt så lang fra stammen. Kjempeflott arrangement og hyggelig!

– Vi har også vært på hytta på Synnfjellet. Med avslapping, turer, hygge med hele familien og litt fisking. Dessuten har jeg kjøpt meg moped. Nei - forresten to, har jeg kjøpt. Tempo Corvette. En -67 modell av den gamle typen og en litt nyere 74-modell. Jeg har en på hytta og en hjemme.

Tommy, selvfølgelig i tet, fra Rallycross EM i 2015.

Hva er best: Bilferie eller flyreise?

– Det er to helt forskjellige opplevelser. Flyreise dreier seg om å komme fra A til B på kortest mulig tid. På bilferie er det muligheter for kvalitetstid sammen med familien og gode samtaler som man kanskje ikke alltid får tid til ellers. Med bil blir også reisen og det man ser underveis en opplevelse i deg selv.

Hvem tar du med deg på den perfekte bilturen?

– Det er nærliggende å si familien. Vi liker å være på tur sammen. Men om jeg må velge noen annen, så samferdselsministeren kanskje. Kunne tenkt meg å diskutere veistandard og vedlikehold av norske veier med han.

– Her synes jeg etterslepet er for stort, og jeg tenker at mer av de pengene staten tar inn på biler og bilisme burde komme nettopp bilistene til gode i langt større grad enn de gjør i dag. Jeg er også klar over at samferdselsministeren ikke kan fikse dette alene, men jeg har jo ikke plass til hele regjeringen i bilen heller...

Hva irriterer deg mest i trafikken?

– Jeg er nok en type som ikke så lett lar seg irritere. Men biler som kjører sakte og lager kø. Kanskje særlig en del av de små elbilene som ligger langt under fartsgrensen og med det skaper trafikkfarlige situasjoner.

To blide karer og radarpar i Broom og Autofil. Jan Erik Larssen og Tommy deler mange gode bilminner.

Synes du elbilene har for mange fordeler i Norge?

– Tja... Jeg synes det er greit at de er billigere i innkjøp. Vi må ha noen gulrøtter for å få folk til å kjøpe dem. Men jeg synes at de som har elbil skal betale for bruken som oss andre. En elbil sliter også på veien, tar opp parkeringsplasser og bidrar til kø, bare for å nevne noe – akkurat som andre biler.

...og hva med dieselbilene: Får de ufortjent mye pepper?

– Ja, jeg synes det har blitt litt for mye hysteri her og at diskusjonene blir litt lite nyanserte. Egentlig i begge retninger. Enten man liker elbiler, eller dieselbiler. Nyere dieselbiler er jo slett ikke så ille på utslipp som de var. Det er faktisk veldig rene. Elbiler lager også et klimaavtrykk, men de er mer miljøvennlige tross alt. Jeg tenker at det ikke må være enten eller, men det kan være både og. Jeg tror elbiler, bensinbiler og dieselbiler kan leve godt side om side framover.

Hva synes du om bompengemotstanden i Norge?

– Jeg synes det er nok nå. Det er på tide å sette ned foten. Litt bompenger synes jeg har vært greit, men når man snart må betale det samme i bompenger til Trondheim som for en flybillett til samme sted, da mener jeg at det har gått for langt.

Intet mindre enn 123 ganger har Tommy stått øverst på seierspallen etter et billøp.

Hva tror du vil skje med bilene de neste ti årene?

– Mye! Utviklingen går veldig fort og ny teknologi vil dukke opp på flere områder. Dette med selvkjøring vil nok utvikles, det samme med batterier og lading av elbiler. Samtidig tror jeg også at forbrenningsmotorene vil utvikles til å bli bedre. Jeg tror elbiler, bensinbiler og dieselbiler kan leve godt side om side framover.

– Samtidig er dette med delingsøkonomi og ulike former for bil-deling spennende, og det skal bli interessant å følge med på hva som skjer her de neste årene. Om jeg skal forsøke å oppsummere litt, så tror jeg rett og slett at vi får flere valg muligheter når det gjelder biler og bilisme og måten vi "eier" bilene våre på framover.

Hva er din beste bilopplevelse?

– Oi! Den er ikke enkel. Jeg tror kanskje ikke jeg klarer å trekke fram bare én enkelt. Men STCC-seierne står høyt. Det samme gjør også EM-seieren i Rallycross supercar med VW Polo i 2015, men også seieren med Renault Sport Spider 1997, hvor jeg ble europamester, smakte utrolig godt.

– Ellers har jeg veldig mange hyggelige bilminner fra tiden med dere i Broom og Autofil, sammen med Jan Erik Larssen. Jeg tror det ble 14 år med mye bilmoro bare der. Men jeg har også noe jeg gleder meg veldig til. Jeg fikk nemlig i 50-års gave fra Petter Solberg – mulighet til å kjøre hans Ford Escort MKII rallybil på Rudskogen. Det skal bli skikkelig moro!

– Jeg har ikke lagt hjelmen og kjørehanskene på hylla helt for godt ennå. Det blir ikke noen satsing fra min side mer, men ett og annet billøp kommer jeg nok til å kjøre om det passer seg slik.

Tommy har kjørt mye både gromt og fort, men forsikrer om at han kjører pent langs veien.

Hvilken bil får vi aldri se i garasjen din?

– He, he.. Jeg hater vel egentlig ingen biler, men har heller ikke noe soleklart favorittmerke. Noen liten bil tror jeg kanskje ikke du får se i garasjen min. Jeg liker sikre biler med litt størrelse, god plass og god komfort.

– Litt overrasket over at jeg ikke nevnte stor motor? Det er jo gøy det, men du skjønner at på veien så kjører jeg veldig pent. Så får man heller ta det litt mer ut når man er på en bane eller en annen passende arena.

Tommy Rustad (50) Jobber med: Driver eget firma med tømmertransport, jobber som konsulent i ulike bilsport-sammenhenger og er ambassadør for Continental. Første bil: Volvo 360 Hva kjører du nå: BMW X4 2,0d Hva hører du på i bilen: Litt ulike radio-kanaler, ellers liker jeg å prate med dem som sitter på. Drømmebil: Egentlig ingen spesiell, men Volvo XC90 er jo litt fin ...

