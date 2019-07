Mens Pep Guardiola har brukt over 5,4 milliarder kroner på spillere i løpet av to år som Manchester City-manager, har Liverpool brukt knappe 3,2 milliarder på samme tid.

Det skriver Sky Sports.

Liverpool-manager, Jürgen Klopp, mener klubben ikke kan konkurrere økonomisk med flere av de andre storklubbene.

– Folk snakker som om det er 200 og 300 millioner pund her og der. Det er kanskje bare to klubber i verden som kan gjøre det hvert år, og det er Manchester City og PSG, sier Klopp ifølge nettavisen.

Summene manageren referer til tilsvarer over to og tre milliarder kroner.

– Akkurat nå ser det ut til at også Barcelona og Real Madrid kan gjøre det samme, fortsetter han.

Så langt denne sommeren har den regjerende Champions Leauge-vinneren bare kjøpt én spiller. Da signerte stortalentet Sepp van den Berg en langtidsavtale med storklubben. Ifølge The Guardian kostet 17-åringen 14 millioner kroner.

Tyskeren stresser likevel ikke før seriestarten, som går av stabelen 9. august mot Norwich.

– Vi er ganske avslappet, og kommer til å se hva som dukker opp. Vi har investert mye i laget de siste to årene, og vi kan ikke bruke like mye hvert år.

– Men vi klarer oss fint. Jeg er fornøyd med laget.

Klopp utelukker ikke flere signeringer, men føler seg klar for den kommende sesongen.

– Vi skal se om vi kanskje finner én posisjon, men det er ikke noe press fordi det handler ikke nødvendigvis om å signere en spiller. Vi har løsninger for alle situasjoner.

– Jeg ser virkelig fram til sesongen, det blir veldig spennende.

Skal vi tro torsdagens fotballrykter kan det hende at Liverpool-manageren har en overgang på lur. Nettstedet Get French Football News formidler nemlig at L'Equipe har informasjon om at Lille har mottatt bud på Nicolas Pépé (24) fra både Liverpool, Arsenal og Inter.