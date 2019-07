Stadig flere bilprodusenter ser at markedet for elektriske biler er stort i Norge. Ikke minst gjelder det nye kinesiske bilmerker på vei inn.

Britiske MG er i hendene på Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) – og nå er de også klare for å gi gass i Norge. De har en elektrisk SUV de har tenkt å introdusere på det norske markedet allerede i høsten.

Salget skal kun foregå på Internett – i stedet for via tradisjonelle bilforhandlere. Det loves at volumet skal dekke etterspørselen.

Dette informeres om i en pressemelding fra Geelmuyden Kiese i Oslo, skriver bransje-nettstedet BilNytt.no.

I en pressemelding står det: "Den 100 prosent elektriske-, mellomstore SUVen er ideell for alle som ser etter smartere og renere mobilitet på egne vilkår gjennom høyteknologiske og helt utslippsfrie biler. MG er tilbake og vi er helt elektriske!".

Når teamet utviklet en ny distribusjonsstrategi for MG i Europa innså de hvor langt Europa har utviklet seg det siste tiåret – bort fra at kunder besøker fysiske butikker, til at de handler på nett.

"Vi innser at denne tilnærmelsen kanskje er disruptiv, men forbrukerne viser at de ønsker en god, digital varemerkeopplevelse. Og det er nettopp dette vi tilbyr når vi lanserer nye MG".

I meldingen står det videre at MG kommer til å samarbeide med lokale distributører «for å tilby en kundeopplevelse på riktig språk».

Det har lenge vært kjent at MG har planer om dels å elektrifisere opp bilene sine, og dels å introdusere dem i fastlands-Europa.

Kan bli endring i salgsformen

SAIC er et enormt og fragmentert konglomerat der den ene enheten ofte ikke vet hva den andre gjør – i hvert fall ikke før lenge etterpå, forteller norske bilbransjefolk som har møtt dem til Bilnytt.no.



Sjefredaktør Atle Falch Tuverud i BilNytt.no blir ikke overrasket hvis det blir endringer i det som i dag har blitt presentert.



– Den kan fort dukke opp en mer tradisjonell bilimportør med et tradisjonelt forhandlernettverk av MG i Norge. Vi vet at norske aktører har vært i dialog med SAIC om MG. Det er et behov på samme linje som for Maxus for å kunne levere, garantere og ta service på bilene, sier Atle Falch Tuverud.

Byton søker norske retail-partnere

RSA er importør av søstermerke

MG har faktisk levd uten avbrudd i Europa helt siden engelsk bilindustri gikk i svart i 2005. MG-rettighetene ble da overtatt av en produsent som senere gikk inn i SAIC.

SAIC er en av de store kinesiske produsentene. Takket være en rekke joint ventures er de, med sine 7 millioner biler/år, på 7. plassen på listen over verdens største bilprodusenter.

Det er verdt å merke seg at den elektriske varebilen Maxus også kommer fra den samme produsenten – og har vært distribuert i det britiske MG-nettet noen år nå.

RSA startet importen av denne bilen til Norge for et halvt år siden.

Les også: RSA blir importør av kinesisk el-varebil

MG-volumene er ikke store. I juni ble det solgt litt over 1.000 biler i Storbritannia. I fjor ble det solgt 313.000 i Kina (markedsandel på 1,35 %)

De kinesisk-produserte bilene har vært solgt som fossilutgaver i Storbritannia siden 2007. I fjor kom en mellomstor SUV, ZS, som også kommer som batterielektrisk. Det er den som nå har kurs for Norge.

Én liten detalj avslører den elektriske testbilen

Fragmentert konsern

BilNytt.no har vært i kontakt med SAIC Mobility i Amsterdam som ikke kan si annet enn at det er kontakter med lokale partnere i hele Europa for tiden.

Det i seg selv er egentlig ikke underlig for SAIC er et enormt og fragmentert konglomerat der den ene enheten ofte ikke vet hva den andre gjør – i hvert fall ikke før lenge etterpå, forteller norske bransjefolk som har møtt dem, for eksempel på bilutstillinger i Kina.

Det eneste vi med andre ord vet konkret er at det er Ada Lea (bildet) i Geelmuyden Kiese som er SAICs norske representant foreløpig. Der er der dagens melding hadde sin opprinnelse.

Men det BilNytt.no tidligere har fått klar beskjed om når vi har snakket med MG i England, er at de ser på seg selv om en selvstendig enhet og vil nødig blandes sammen, for eksempel med den delen av SAIC som er et slags gammeldags handelshus.

– Derfor gikk Rover konkurs

Norsk historie

Pieter Gabriels som leder el-introduksjonen for SAIC i Europa er for øvrig godt kjent i, og med, Norden. Han hadde i mange år ansvaret for Saab-importen til Nederland da han jobbet for Kroymans i Hilversum. I dag er de store på Jaguar og Land Rover.

MG var en del av Rover og Mini og i 1998 begynte BMW Norge AS å selge MGF her hjemme. For første gang i historien ble bestanden firesifret i 2000.

Samme år ble MG-representasjonen overtatt av nystiftede Britisk Bilimport AS, senere MG Rover Norge AS – et selskap i Subaru-importørens portefølje. De siste 18 MG bilene i Norge ble solgt i 2005/2006.

Denne Kina-bilen skulle egentlig vært i Norge for mange år siden

Les også: Kjemperegning til bilindustrien - med dagens utslipp