Det var under et treningshopp i polske Wisla at det gikk galt for den tidligere verdensrekordholderen. Nordmannen hoppet 140 meter, men klarte ikke å holde seg på beina.

– Anders hadde skikkelig vondt. Han gjorde et fint hopp, men falt i landingen. Det er slike ting som dessverre kan skje. Skiene gikk utover, og kneet hans fikk en trøkk. Vi vet foreløpig ikke hvor alvorlig kneskaden er, sier landslagssjef Alexander Stöckl i en pressemelding.

Hopperen er nå sendt til sykehus i Bielsku-Biala for medisinske undersøkelser.

– Vi vet foreløpig ikke hvor alvorlig skaden er. Nå venter vi på rapport fra sykehuset. Vi ønsker Anders god bedring, sier Stöckl.

Den norske leiren er på plass i Wisla for sesongens første Sommer Grand Prix-renn.

– Når man ser på vinkelen på kneet etter fallet, da er det nærliggende å frykte at det er et bånd eller en seneskade, sier Steinar Bjerkmann, som er kommunikasjonsansvarlig for hopperne, til NRK.

Bjerkmann, som også er på plass i Polen, opplyser samtidig at han kun har sett hoppet på video.

– Han hadde trøbbel med å reise seg opp og ble dermed liggende med smerter før han ble fraktet inn i bua. Vi krysser fingrene for at skaden er mindre alvorlig enn vi frykter.

28-årige Fannemel hadde en skuffende 2018/19-sesong. Hornindølens sesongbeste i verdenscupen var 7. plassen i Nizhny Tagil i desember. Totalt står hopperen med fire individuelle seirer i verdenscupen.