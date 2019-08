Det har gått noen år siden politiet i Norge fikk nye patruljebiler. Etter flere år med dominans fra Volkswagen Passat, har BMW kommet på banen – med både 525d xDrive og X5.

Førstnevnte scoret blant annet høyt på kjøreegenskaper og motoreffekt underveis i testperioden. Bilen leverer 218 hk, noe som er tilstrekkelig for de fleste oppdrag her hjemme.

Tar vi turen til Australia, er det derimot ikke tilfelle. Her har politiet nemlig en egen patrulje som kun kontrollerer motorveiene.

BMW M5

I delstaten Victoria har politiet lenge kjørt nyeste generasjon BMW 530d. Den leverer 265 hk og er langt fra noen sinke i trafikken. Sammenligner vi den med det nye fartsmonsteret til politiet, blir den derimot ganske dvask.

Nå har politiet i Victoria fått kloa i selveste BMW M5 Competition. Det er en av de raskeste bilene BMW leverer i dag.

Under panseret sitter den velkjente V8-eren på 4,4 liter. I tillegg til nydelig lyd, leverer motoren 625 hk og hele 750 Nm.

Takket være xDrive firehjulstrekk og en lynrask girkasse, klarer bilen 0-100 km/t på bare 3,3 sekunder. Toppfarten på 305 km/t må også sies å være smått imponerende, på en stor bil som M5.

Dette er et godt stykke unna politibilene vi har i Norge.

Test BMW M5: Denne bilen har to personligheter

Fra 1,7 millioner kroner

Hjemme i Norge koster Competition-utgaven av BMW M5 ganske nøyaktig 100.000 kroner mer enn «innstegsmodellen».

Da får du 625 hk mot 600 i standardutgaven. Det betyr blant annet at sprinten fra 0-100 km/t reduseres med ett tiendels sekund.

Ser du denne logoen og blinkende, blått lys, da har du grunn til å være engstelig...

I tillegg til økt effekt og bedre ytelser, byr BMW på et nytt sportseksosanlegg, med enda mer lyd enn originalen. Ny fjæring gjør at bilen ligger enda litt nærmere bakken, og keramiske bremser skal sørge for at du klarer å stoppe brennkjapt.

Tidenes raskeste BMW utsolgt i Norge på et blunk!

Utenomjordisk bra!

Vi har testet standardutgaven av BMW M5 da bilen var helt fersk i Norge. Dette er noen av inntrykkene vi satt igjen med da:

For en bil! Det er bare å bøye seg dypt i støvet, for det BMW har klart å få til her.

I dag er det to biler i denne klassen som rager høyere enn de andre – og det er nettopp M5 og E 63 AMG S 4Matic+. Begge disse bilene er nesten utenomjordisk bra!

Utfordringen til BMW i Norge, er at de kun lager M5 som sedan. Både Audi og Mercedes tilbyr sine verstingmodeller som stasjonsvogn – og vi vet at det er mange som savner M5en med bakluke ...

Sammenlignet med M5 er Competition-utgaven senket med 7 millimeter.

Denne politibilen jakter noen utradisjonelle "banditter"