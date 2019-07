Skandinavisk og litt traust design, traust design, sikkerhet og gode vinteregenskaper fra en liten bilprodusent. Og ikke minst det at bilene er populære både i hjemlandet Sverige og her i Norge.

Det er tradisjonelle kjerneverdier og det veldig mange av oss forbinder med Volvo.

Kanskje er det også riktig. Men ikke bare. Riktignok er Volvo en liten produsent, som satser på skandinavisk design. For all del de selger godt både her og i hjemlandet.

Men Volvo er i ferd med å vokse. Både fort og mye. Og slett ikke bare her hjemme. De erobrer stadig vekk nye markeder.

Første halvdel i år satte de ny produksjonsrekord med 340.286 biler. Så de er fortsatt en smågutt i den store sammenhengen. Men de er på vei opp og fram …

Øker i fallende marked

Bilprodusenten har tatt nye og viktige markedsandeler både i USA, Kina og Europa. Storbritannia og Tyskland er gode eksempler på det. Der har Volvo økt markedsandelene med henholdsvis 30 og 32 prosent. Det er mye.

Særlig med tanke på at totalmarkedet har sunket, til dels betydelig, i samme periode. I det store og viktige USA-markedet har bilsalget gått ned 2 prosent, i Kina her det sunket enda mer. Vi snakker brutale 9,3 prosent ned, mens det Europeiske markedet er 3,1 prosent ned.

At Volvo allikevel makter å øke i disse markedene er sterkt.

– I en tid der bilsalget her stagnert, eller gått tilbake, på de fleste markeder har vi hatt en strek tilvekst.

– Vi fortsetter å ta nye markedsandeler i alle markedene vi er til stede i. Det sier Volvo-sjef Håkan Samuelsson i en pressemelding.

Men rekord-salg til tross. Alt er ikke bare fryd og gammen. Marginen er redusert og selv om både omsetning og salg er rekordhøyt, tjener man ikke like mye penger som i fjor.

– Økt prispress og økte tollsatser til enkelte markeder er hovedårsaken til at marginene har blitt mindre, i følge Samuelsson.

Volvo XC60 er den klart bestselgende modellen fra Volvo.

XC60 er bestselgeren

Resultatmarginen sank fra 6,4 prosent til 4,2 prosent. Det utgjør 2,3 milliarder SEK og er et resultat som er nesten 30 prosent svakere enn for første halvår 2018. Så alt er ikke bare fryd og glede.

Volvos suverent mest populære bilmodell er XC60. Bare den alene solgte nesten 100.000 eksemplarer. Det gjør at denne modellen alene står for nesten en tredjedel av Volvo-salget, alene.

Også den mindre SUV-en XC40 og den forholdsvis nye V60 selger også bra. Flere av de andre modellene har gått kraftig tilbake.

