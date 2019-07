I januar 2018 gikk Daniel Sturridge på lån til West Bromwich fra Liverpool.

Ti dager før avtalen ble kjent plasserte hans fetter et stort beløp på at overgangen skulle gå gjennom til svært god odds.

Det fikk varsellampene til å blinke hos FA. De iverksatte en etterforskning og konkluderte med at angriperen hadde gjort seg skyldig i elleve brudd på gambling-reglene.

Sturridge ble siktet av FA og saken er blitt etterforsket av et uavhengig panel. De renvasket ham for ni av anklagene, men fant det bevist at 29-åringen hadde instruert sin bror, Leon, om å vedde på en mulig overgang til Sevilla. I stedet endte han altså opp i West Bromwich.

Torsdag meldes det at den tidligere Liverpool-spilleren blir bøtelagt med om lag 800 000 kroner og suspenderes fra fotball frem til 31. juli. Han ble i utgangspunktet gitt seks ukers suspensjon, men fire av ukene er opphevet.

FA har allerede varslet at de vil anke dommen ettersom de mener den er for mild, skriver flere britiske medier.

Sturridge har gitt en uttalelse om dommen gjennom den engelske spillerforeningen.

– Jeg er takknemlig for at ni av elleve anklager ble droppet, og at panelet syntes jeg var et ærlig og troverdig vitne, og forsto at handlingene mine en spesielt vanskelig dag var ulikt meg, står det i Sturridges kommentar.

Sturridge er for tiden klubbløs etter at kontrakten med Liverpool gikk ut etter sesongen.

– Jeg trener hardt og har full fokus på den kommende fotballsesongen.