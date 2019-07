Dommerne har nå trukket seg tilbake og vil avsi en dom i løpet av torsdag ettermiddag.

Det får TV 2 bekreftet fra flere marokkanske journalister til stede i rettssalen i byen Salé like utenfor hovedstaden Rabat.

Etter at retten var satt torsdag, fikk alle de 24 tiltalte mulighet til å si noen siste ord – slik alle tiltalte får i marokkanske rettssaker.

Mens flere av de tiltalte pratet i flere minutter, nøyde de tre drapsmennene seg med å be Allah om tilgivelse.

De har også tidligere gitt uttrykk for at de angrer på drapene. Samtidig opptrer de lattermilde og svært lite alvorstyngede i retten.

Venter dødsstraff

Norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen ble drept i teltet sitt i Atlasfjellene like ved landsbyen Imlil i Marokko 17. desember i fjor.

For drapsmennene er det ventet at dommeren vil lande på dødsstraff, slik påtalemyndigheten har bedt om, eller livsvarig fengsel. Også mennenes egen forsvarer sier at dødsstraff er et høyst sannsynlig utfall.

Ingen er imidlertid henrettet i Marokko siden 1993, og en dødsstraff er derfor i realiteten det samme som livstid i fengsel.

I en video publisert kort tid før drapene, sverger de tiltalte troskap til terrorgruppen IS:

Mange av de tiltalte har erkjent straffskyld, men spansksveitsiske Kevin Zoller har hele veien hevdet han har ikke har noe med terrornettverket å gjøre. Den 25 år gamle mannen ba i sine siste ord om at retten ser på de konkrete bevisene mot ham, som han mener er svake.

Ber om 9 millioner

Rettssaken begynte 2. mai, og frem til denne uken har den blitt gjennomført uten at norske Maren Uelands familie har vært representert ved advokat.

Først for noen dager siden, etter at familien bestemte seg for å be om oppreisningserstatning fra Marokko, fikk de omsider oppnevnt advokat Azeddine Kabbaj.

Familiens norske advokat, Ragnar Falch Paulsen, sier til NTB at Kabbaj torsdag har bedt om omkring 1,4 millioner kroner i oppreisning.

Familien til danske Louisa Vesterager Jespersen har bedt om ni millioner kroner fra den marokkanske staten.

Bistandsadvokat Kabbaj mener at familien Jespersens krav er urealistisk høyt.

– Det er veldig overdrevet. Et realistisk anslag vil være halvparten, eller kanskje litt mindre, men det finnes ingen klare regler. Det er opp til dommeren å avgjøre, sier han til NTB.