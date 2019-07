Den iranske Revolusjonsgarden har tatt et utenlandsk oljeskip i arrest i Hormuzstredet, ifølge statlige iranske medier.



Skipet anklages for å smugle olje.

Ifølge statlige medier smuglet tankeren olje fra iranske smuglere til utenlandske kunder. Det ble stanset ved den iranske øya Larak i Hormuzstredet.

Det er ikke kjent hvilket skip det er snakk om eller hvilket land skipet eller mannskapet på tolv kommer fra.

En Panama-registrert oljetanker med base i Emiratene er forsvunnet i Hormuzstredet. Skipet har ikke gitt livstegn fra seg på over fire dager. Sent lørdag var det på vei mot iransk farvann.

Det er økende uro i regionen over hva som kan ha skjedd. De siste signalene tyder på at tankeren Riah hadde en kurs som pekte mot Iran, men om skipet er tvunget dit, eller utsatt for noen form for sabotasjeaksjon, er foreløpig spekulasjoner.

Det har den siste tiden vært flere anslag mot tankere, en gjenspeiling av den spente situasjonen som hersker mellom Iran og USA.