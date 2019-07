Politiet har kontroll på en mann, som mann antar var gjerningsmannen. Kvinnen som er skadet, er ikke funnet ennå, opplyser politiet til TV 2.

Ifølge politiet skal flere vitner ha sett hendelsen. Én kvinne skal ha blitt skadet etter det politiet tror gjelder knivstikking.

– Vi er på stedet hvor vi har snakket med flere vitner som har sett hendelsen. Da vi kom frem var verken fornærmede eller antatt gjerningsmann i leiligheten, sier Gjermund Stokkli, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til TV 2.

Det er foreløpig uklart hva som har skjedd, men politiets innsatsleder på stedet sier til TV 2 at de ikke kan utelukke at det er en kvinne som er knivstukket, men det kan også hende at det hele er udramatisk.

Politiet søker nå etter denne kvinnen som per nå ikke er gjort rede for.

– Vi har kontroll på mistenkte. Den skadde personen er en kvinne, og er ikke funnet ennå. Vi søker utendørs etter henne, opplyser Stokkli.